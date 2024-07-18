Известный художник из Лос-Анджелеса расписывает дом культуры в Гостомеле (видео)

Интересная и нужная инициатива

В Киев приехал известный американский уличный художник Trek Thunder Kelly. Он успел погулять по столице, побывал в Киево-Печерской лавре и расписал стены в бомбоубежище одной из детских больниц столицы.

Затем он отправился в Гостомель, где начал создавать яркие муралы внутри местного дома культуры. Об этом сообщает Гостомельская сельская военная администрация.

В Гостомеле в доме культуры "Четыре Льва" стартовала роспись стен в рамках проекта "Flowers for Hope" ("Цветы надежды"). Инициатором проекта является известный художник из Лос-Анджелеса Trek Thunder Kelly, а к нему присоединилась украинская художница Елена Янко.

Тематика рисунков включает цветы, символы мира и единства, а также элементы, отражающие культурное наследие Украины. На стенах художник уже изобразил аистов, голубей, бабочек, цветы и небо. Также он планирует нарисовать самолет "Мрия" и сделать большую одноименную надпись над зеркальной стеной.

Художник отметил, что он стремится через свои работы поддержать украинцев в трудное время и показать красоту и силу духа нашего народа.

"Нам повезло иметь возможность рисовать в доме культуры, где также рисуют дети. Продолжайте быть смелыми! Лучшие дни — впереди, без сомнений", — отметил в небольшом интервью художник.

Стоит отметить, что Trek Thunder Kelly уже был в Киевской области два года назад. Вновь посетить столицу и Гостомель он решил после новости о вражеской атаке по помещению детской специализированной больницы "Охматдет".

Во время своих визитов Trek Thunder Kelly успел побывать в одном из бомбоубежищ столичной детской больницы. Здесь он изобразил на стенах ярких птиц и бабочек, чистое небо, цветы и деревья. А также сделал большую надпись — "Ты в безопасности".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Буче новый мурал создал загадочный художник из Франции, который работает под псевдонимом Manu Invisible или Ману Невидимый. на фасаде многоэтажки Ману изобразил белого голубя, который несет на себе сине-желтый флаг Украины.