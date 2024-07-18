Вырвали флажки и разбросали портреты: на Майдане вандалы разгромили памятное место (видео)

Циничный поступок вандалов должен быть обязательно наказан

На Майдане Незалежности в Киеве неизвестные повырывали флажки на импровизированной аллее памяти о погибших воинах. Кроме этого злоумышленники разбросали портреты павших защитников.

Вандалов уже разыскивают правоохранители. Об этом в соцсети сообщил очевидец произошедшего.

Известно, что на Майдане Незалежности в столице неизвестные совершили акт вандализма — на аллее памяти о погибших украинских воинах злоумышленники повырывали флажки с позывными военнослужащих и датами их гибели. Кроме этого здесь разбросали портреты и фотографии павших украинских защитников.

Мужчина, который увидел последствия действий вандалов был шокирован произошедшим. Кто совершил этот циничный поступок — неизвестно.

На данный момент правоохранители уже занялись поисками вандалов.

На видео присутствует ненормативная лексика. Строго 18+!

Отметим, что первые флажки на Майдане появились в июне 2022 года. Родственники бойцов полка "Азов" установили здесь 55 флажков с именами героев, которые защищали Мариуполь.

На данный момент здесь насчитываются уже тысячи флажков. Этот трогательный арт-объект является символ памяти о тех, кто отдал свою жизнь за свободу Украины.

Кроме сине-желтых появились белорусские и грузинские флаги с именами иностранцев, которые погибли на войне сражаясь за нашу страну.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве разгромили могилы героев Да Винчи, Джуса и Петриченко. Вандалы разбили портреты героев, сорвали таблички, разбросали цветы и разрисовали флаги.

Как оказалось, это циничное преступление совершила женщина. Грозит 60-летней злоумышленнице до 5 лет лишения свободы. Стоит отметить ,что свой неадекватный поступок она никак не смогла объяснить.