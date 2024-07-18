Невероятная жара: в Киеве установлен очередной температурный рекорд

Лето продолжает подбрасывать сюрпризы

В Украине в июле продолжается аномально жаркая погода и в среду, 17 июля, в Киеве был зафиксирован температурный рекорд. Максимальная температура воздуха в столице достигла своего исторического максимума для этой даты и столбики термометров поднялись до 35,6 градусов тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической лаборатории имени Б. Срезневского. Как оказалось, конкретно для Киева — это абсолютный рекорд.

По данным синоптиков, 17 июля в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и достигла рекордных 35,6°С.

Как сообщается, это значение превысило предыдущий рекордный показатель 2016 года на 0,2°С.

Интересно, что с начала июля в столице было зафиксировано уже 13 температурных рекордов.

Стоит отметить, что в Киеве температура воздуха достигает +40°C, а находящиеся под прямыми солнечными лучами поверхности раскаляются до сверхвысоких показателей.

Урбанистическая инициатива провела интересное исследование в столице, используя инфракрасный пирометр. Так, выяснилось, что парклеты возле Цирка раскалились до +60°C.

Очень высокая температура была зафиксирована в парке на Владимировской горке — здесь скамейка нагрелась до +65°C, а брусчатка на Крещатике раскалилась до +57°C.

О том, какая погода ожидается в июле в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в материале: "В Украину идет жара в 42 градуса, но некоторым регионам повезет".

Ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в июле чрезвычайную жару. Согласно их прогнозам, температура воздуха будет близка к абсолютным максимумам зафиксированным в Украине за всю историю наблюдений.