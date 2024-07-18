Відомий художник із Лос-Анджелеса розписує будинок культури у Гостомелі (відео)

Цікава та потрібна ініціатива

До Києва приїхав відомий американський вуличний художник Trek Thunder Kelly. Він встиг погуляти столицею, побував у Києво-Печерській лаврі та розписав стіни у бомбосховищі однієї з дитячих лікарень столиці.

Потім він вирушив до Гостомелю, де почав створювати яскраві мурали всередині місцевого будинку культури. Про це повідомляє Держтомельська сільська військова адміністрація.

У Гостомелі в будинку культури "Чотири Леви" стартував розпис стін у рамках проекту "Flowers for Hope" ("Квіти надії"). Ініціатором проекту є відомий художник із Лос-Анджелесу Trek Thunder Kelly, а до нього приєдналася українська художниця Олена Янко.

Тематика малюнків включає квіти, символи миру та єдності, а також елементи, що відбивають культурну спадщину України. На стінах художник уже зобразив лелек, голубів, метеликів, квіти та небо. Також він планує намалювати літак "Мрія" і зробити великий однойменний напис над дзеркальною стіною.

Художник зазначив, що він прагне через свої роботи підтримати українців у скрутний час і показати красу та силу духу нашого народу.

"Нам пощастило мати можливість малювати в будинку культури, де також малюють діти. Продовжуйте бути сміливими! Найкращі дні – попереду, без сумніву", – зазначив у невеликому інтерв’ю художник.

Трек Thunder Kelly вже був у Київській області два роки тому. Знову відвідати столицю та Гостомель він вирішив після новини про ворожу атаку по приміщенню дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Під час своїх візитів Trek Thunder Kelly встиг побувати в одному із бомбосховищ столичної дитячої лікарні. Тут він зобразив на стінах яскравих птахів та метеликів, чисте небо, квіти та дерева. А також зробив великий напис — "Ти в безпеці".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Бучі новий мурал створив загадковий художник із Франції, який працює під псевдонімом Manu Invisible або Ману Невидимий. на фасаді багатоповерхівки Ману зобразив білого голуба, який несе на собі синьо-жовтий прапор України.