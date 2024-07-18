Спасение обмелевшего озера Синее опять под вопросом: тендер на его расчистку не состоялся в шестой раз

Ситуация продолжает оставаться катастрафической

В Киеве на жилом массиве Виноградарь в Подольском районе коммунальщики планируют "реанимировать" обмелевшее озеро Синее. В июне 2024 года КП "Плесо" объявило очередной тендер на расчистку водоема, но торги уже в шестой раз не состоялись.

Каждый раз предложения участников отклоняются по разным причинам. Об этом свидетельствуют данные с сайта электронной системы публичных закупок Prozorro.

Так, коммунальное предприятие "Плесо" в апреле текущего года объявило о начале процедуры открытых торгов на расчистку озера Синее в Подольском районе столицы. После определения победителя и заключения с ним договора должны были стартовать работы по ревитализации водоема.

Стоимость работ была оценена в 96 миллионов 350 тысяч гривен.

Однако торги так и не состоялись, так как предложение от единственного участника аукциона — ЧП Инженерно-производственный центр "Вектор" — было на днях отклонено заказчиком.

Причины отказа, на данный момент, не уточняются. Интересно, что это уже шестые торги на расчистку озера Синее которые не состоялись.

Ранее формальными причинами отказов участникам называлось то, что предложения не отвечали условиям технической спецификации и другим требованиям по предмету закупки.

Стоит отметить, что ранее директор КП "Плесо" уверенно заявлял о старте первого этапа "спасения" озера Синее в 2024 году: "Первый этап — это расчистка озера. Работы планируется провести в этом году. А уже второй этап — это все работы по благоустройству территории. Их мы отложили, так как сейчас неподходящее время для этого".

Проектными решениями предполагается расчистить озеро для вскрытия грунтовых источников, что, в свою очередь, приведет к дополнительному наполнению и улучшит экологическое состояние водоема.

Кроме того, планируется расчистить соединительный пролив и объединить озеро в кольцо для выравнивания уровней воды и предотвращения застоя.

Озеро Синее расположено на Виноградаре

Ранее директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской ГГА Александр Возный отмечал, что в приоритете — спасение озера за счет его расчистки и дноуглубления. Остальные работы, которые предусматривают благоустройство территории вокруг водоема, будут выполнены при более благоприятной экономической ситуации в городе.

"Решение по этому поводу поддержали как местное общество, так и депутатский корпус. Надеемся, что поиск подрядчика для выполнения первоочередных мероприятий по спасению озера Синее будет успешным, и работы на водоеме начнутся в ближайшее время", — заявил Возный.

Напомним, проблема с обмелением этого украшения спального массива возникла еще в 2020 году. Уже тогда по заказу коммунального предприятия "Плесо" специалисты проводили научно-исследовательские работы на водоеме. Впрочем, обезвоженное озеро так и не начали спасать.

Озеро обмелело и высохло

В конце прошлого года стало известно, что КМВА согласовала выделение из городского бюджета 35 млн. гривен на работы по ревитализации водоема. Однако тендер, объявивший коммунальное предприятие "Плесо" в системе закупок Prozorro (сумма торгов выросла до почти 100 млн грн) на работы по ревитализации озера так и не состоялся.

Формальные причины — предложение участника торгов не отвечало условиям технической спецификации и другим требованиям по предмету закупки.

Озеро обмелело и высохло

Как известно, Синее озеро ранее считалось самым большим из водораздельных водоемов столицы. До обмеления его длина составляла 700 метров, ширина – до 200 метров, а водная площадь – около 15 га. Питалось оно поверхностными и грунтовыми водами.

Вокруг этого водоема в 1980-х годах был построен весь Синеозерный массив. Озеро было популярной локацией для отдыха, купания и рыбалки. В водоеме насчитывалось около 10 видов рыбы. Периодически там проводилось масштабное зарыбление.

Отметим, название озера происходит от необычного синеватого цвета воды. По официальной версии, такой оттенок дают мергелистые, супесчаные отложения, образовавшиеся еще в Ледниковый период. Поэтому дно озера было устлано синеватым илом.

На фоне очередного строительного бума в столице пользователи соцсетей выражают опасения, что со временем на месте озера появятся новые высотки, если все оставить, так как есть.

Озеро обмелело и высохло

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине детский сад хотят оснастить солнечными панелями и на эти цели громада выделит 3,2 миллиона гривен. Работы должны быть выполнены в полном объеме до 15 сентября 2024 года.