Был небольшим и не пользовался популярностью: как выглядел первый киевский троллейбус (фото)

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История столичного троллейбуса восходит к началу 20 века, а первые разговоры о "безрельсовом" трамвае для Киева начали вестись еще в далеком 1914 году. Однако из-за войны данные идеи были отложены до лучших времен и вновь речь о троллейбусе зашла только в 1935 году, после переноса столицы УССР из Харькова в Киев.

Интересно, что изначально по городу курсировало всего четыре троллейбуса и они не пользовались особой популярностью среди пассажиров. Редакция "Телеграфа" решила рассказать читателям историю появления первого киевского троллейбуса и показать удивительные ретрофото того времени.

Первым троллейбусом в Киеве был "ЛК-5"

Как известно, история киевского троллейбуса берет свое начало на заре 20 века. Специалисты говорят о том, что еще в 1914 году одна лондонская фирма предложила киевскому городскому голове Дьякову построить "безрельсовый" трамвай.

Иностранцы уверяли чиновника в том, что это будет в 5 раз дешевле нежели строительство рельс и прокладывание новых трамвайных маршрутов. Однако из-за войны и отсутсвия подобного опыта тема киевского троллейбуса на долгие годы "ушла в тень".

Лишь в 1935 году, после переноса столицы УССР из Харькова в Киев, разговоры о строительстве первых троллейбусов вновь вышли на первый план. Изначально троллейбус должен был пойти по маршруту бывшего трамвая №2: "пл. ІІІ Интернационала (Европейская площадь) – Крещатик – ул. Ленина – ул. Пирогова – бульвар Тараса Шевченко – ул. Коминтерна – Железнодорожный вокзал".

Первый троллейбус для Киева "ЛК-5" был изготовлен на московских заводах, а еще шесть моделей этой же серии уже собрали на киевском заводе имени Домболя, расположенного на Лыбедской.

Чертеж троллейбуса ЛК-5

Троллейбусное движение в Киеве было открыто 5 ноября 1935 года в 17:00 четырьмя троллейбусами ЛК-5 по маршруту № 1: "пл. Льва Толстого — ул. Загородная" по улице Красноармейской, затем маршрут назывался "пл. Льва Толстого — завод им. Дзержинского". Тогда же было построено депо на 17 мест.

В день открытия линии новый вид транспорта "испытали" 1629 пассажиров, а во второй день — уже более 5 тысяч человек. Как и положено в таких случаях, люди катались кругами целыми семьями, а открытие было торжественным и праздничным.

Стоимость проезда в один конец составляла 25 копеек. Маршрут был протяженностью 3,5 км и в одну сторону занимал около 10 минут с 5 остановками. Максимальная скорость первого киевского троллейбуса составила 45 км/ч. Т

Троллейбус "ЛК-5" по нынешним меркам – это небольшой двухосный троллейбус. Он был рассчитан на 47 мест, 37 из которых были сидячими. Такие машины ходили по Киеву до войны.

До войны троллейбус развивался в центре, частично заменяя снятые трамвайные линии по Крещатику и улице Красноармейской, однако приоритет всё равно оставался за трамваем.

Первые троллейбусы не пользовались особой популярностью у пассажиров, так как полностью дублировали трамвайные маршруты, а проезд в них стоил дороже. К началу Второй мировой войны в Киеве построили еще две троллейбусные линии, соединяющие друг друга по кольцу.

В начале 1941 года в столице уже насчитывалась сеть из четырех троллейбусных маршрутов, а в послевоенные годы началось масштабное развитие киевского троллейбуса. С этого времени количество троллейбусных линий увеличивается с каждым десятилетием.

В 1960-х гг. появляется уже 20 линий, объединяющих все киевские районы правого берега. На левом берегу троллейбус появляется только в 1983 году, соединяя Почайну с Троещиной, а к концу 80-х в Киеве было уже более 30 маршрутов.

На данный момент троллейбусная сеть Киева является крупнейшей в стране и одной из крупнейших в мире: она занимает первое место по длине контактной сети.

По состоянию на ноябрь 2023 года имеется 44 маршрута, 495,6 км сети, 4 депо и 614 машин. Ежедневный выпуск составляет около 280 машин.

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника 1963 года на которой можно увидеть первые турникеты на станции метро "Крещатик" и реакцию на них пассажиров.

Автоматические турникеты принимали 5-ти копеечные монеты и значительно ускоряли процесс оплаты проезда. Благодаря внедрению "технологичной новинки" количество бумажных билетов начало резко снижаться, а очереди на входе в подземку стали намного меньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел известный Парковый мост в Киеве более 65 лет назад. На кадрах уникального видео авторы запечатлели киевлян, которые отдыхают на пляжах Труханова острова на фоне пешеходного мостав далеком 1957 году.