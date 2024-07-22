"Без лодки лучше не выходить": в Киеве из-за ливня затопило улицы, кое-где воды по колено (видео)

Местные жители начали сообщать о случаях падения деревьев и рекламных щитов

В Киеве во время мощного ливня затопило улицы. Из-за этого в некоторых районах столицы наблюдаются проблемы с транспортом.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их данным, сильный дождь в Киеве начался примерно в два часа дня. О нем заранее предупреждал "Гидрометцентр", отмечая, что вместе с ливнем придет также и гроза. Был объявлен "желтый" уровень опасности.

Уже к 14:30 часть дорог в городе была затоплена.

На некоторых улицах воды было буквально по колено.

Местные жители начали сообщать о случаях падения деревьев и рекламных щитов. Как можно увидеть на многочисленных видеороликах в сети, движение автотранспорта было существенно замедлено затопленными дорогами. Стихия также не обошла стороной и тротуары, сделав их "реками" с "водопадами".

"Если вы в Киеве и нет лодки, лучше пересидеть стихийное наводнение", — пишет один из Telegram-каналов.

Напомним, ранее мы писали о том, какой погоды ждать украинцам во вторник, 22 июля.