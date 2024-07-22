Забудовник зобов’язався відновити садибу Зеленського: активісти вже знайшли "зраду"

Будівля так і не потрапила до списку міських пам’яток

У Києві після руйнування садиби Зеленських (Малініна) зчинився гучний скандал. Зрештою, забудовник зобов’язався відновити будівлю.

Про це повідомив співголова фракції "УДАР Віталія Кличко" у Київраді Дмитро Білоцерковець у своєму Facebook. Він також додав, що поліція проводить обшуки у власників будинку та у будівельній компанії.

"Після гарячої дискусії під час засідання консультативної ради Департаменту культурної спадщини представник власника садиби Зеленських запевнив громаду та владу міста, що власним коштом відновить будівлю", — написав він.

Депутат підкреслив, що фракція ініціювала підписання відповідного меморандуму між власником, Департаментом культурної спадщини та представниками громадськості.

Також Білоцерковець додав, що правоохоронці "нарешті включилися" і розпочали обшуки у будинку забудовника та власника садиби.

Примітно, що активіст Дмитро Перов зазначив, що консультативна рада Департаменту культурної спадщини приблизно в той же час відмовилася вносити садибу Зеленський до списку пам’яток Києва. За його словами, це сталося вже втретє з 2022 року.

"Дії — а точніше бездіяльність Департаменту прямо призвели до руйнування історичної пам’ятки минулої п’ятниці. А відмова у наданні йому статусу виключає юридичний механізм щодо зобов’язання його відновлення відповідно до ЗУ "Про охорону культурної спадщини", — написав Перов.

У Департаменті своєю чергою кажуть, що садиба розташована на території центрального історичного ареалу, а тому не можуть давати жодних дозволів, оскільки всі проєкти мають узгоджуватися з Мінкультом.

Садиба Зеленських — двоповерхова будівля, побудована з дерева і обкладена цеглою. Одна з найстаріших споруд на вулиці Кониського та остання дерев’яна будівля вулиці. Входить до "Списку історичних будинків, які потребують додаткового захисту", тобто їх заборонено зносити або реконструювати.

Будівлю було частково знесено 20 липня ТОВ "Тургенєв Білд", співвласником якого є зять керівника головного комітету житлового забезпечення КМДА та ексдепутат Київської міськради Микола Негрич.