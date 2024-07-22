Снова диверсия? В одном из районов Киева загорелся релейный шкаф

В киевских каналах очевидцам предлагают вознаграждение за информацию, если кто видел момент поджога шкафа

В Киеве произошел очередной случай возгорания релейного шкафа на железной дороге. В этот раз загорелся шкаф на улице Белицкой возле железнодорожных путей в Подольском районе столицы.

Об этом сообщают киевские информационные каналы. Отмечается, что причина возгорания релейного шкафа неизвестна, но предполагается, что это может быть очередная диверсия агентуры российских террористов.

"В Подольском районе Киева на улице Белицкой возле железнодорожных путей занялся релейный шкаф", – говорится в сообщении одного из каналов. В других каналах предлагают вознаграждение за информацию, если кто-то видел момент поджога шкафа.

Отметим, что 22 июля в Киеве задержали мужчину, который по заданию российской разведки поджег релейный шкаф Укрзализныци. Также он готовил целую серию поджогов на стратегических объектах. Злоумышленник, безработный с техническим образованием, соблазнился быстрым заработком и согласился выполнить диверсионное задание.

Впрочем, раньше от многочисленных поджогов и диверсий железной дороги страдали российские оккупанты. Так, в марте на железной дороге в Московской области состоялась диверсия, ответственность за которую взяло на себя движение украинцев и крымских татар "Атеш". Партизаны уничтожили релейный шкаф возле станции "Головково".