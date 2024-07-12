В Одессе дезертир поджег за деньги авто военной: что теперь с ним будет

Поджигателю предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям

В Одесской области задержан мужчина, который ранее совершил поджог автомобиля военной. Ему сообщили подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что ночью 23 июня в Пересыпском районе Одессы мужчина поджег принадлежавший военной Mercedes-Benz. Пожар удалось потушить, однако фигурант с места происшествия скрылся.

Полиция установила, что преступление совершил 28-летний мужчина, самовольно покинувший воинскую часть. Ранее он был осужден за наркотики, а сейчас — фигурант еще трех уголовных дел. За это преступление ему обещали оплату в размере 80 тыс. гривен, однако заплатили лишь 937 гривен.

"Задержанный сообщил, что в одном из мессенджеров получил заказ на поджог автомобиля. Кому она принадлежит, не спрашивал. За эту задачу обещали 80 тысяч гривен. Впрочем, после его выполнения на банковскую карту сбросили всего 937 гривен, а на телефон – сообщение, что его приглашено в столицу "работать" дальше", — рассказал начальник отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Игорь Страшной.

Сейчас правонарушителю сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения), ч. 2 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение особо опасного психотропного вещества без цели сбыта, совершенном в течение года после осуждения по этой статье), ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения), и ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 605 тысяч гривен.

В Одессе задержан поджигатель авто военной

Мужчине уже сообщили о подозрении

Отметим, что в Украине сейчас череда поджогов автомобилей. В частности, не так давно горели машины сразу в двух городах, также горел автомобиль посреди улицы Одессы.