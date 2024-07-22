Знову диверсія? В одному з районів Києва запалав релейний шкаф

В київських каналах очевидцям пропонують винагороду за інформацію, якщо хтось бачив момент підпалу шафи

В Києві стався черговий випадок загоряння релейної шафи на залізниці. На цей раз спалахнула шафа на вулиці Білицькій біля залізничних колій у Подільському районі столиці.

Про це повідомляють київські інформаційні канали. Зазначається, що причина загоряння релейної шафи невідома, але припускається, що це може бути чергова диверсія агентури російських терористів.

"У Подільському районі Києва на вулиці Білицькій біля залізничних колій зайнялась релейна шафа", – сказано у повідомленні одного з каналів. В інших каналах пропонують винагороду за інформацію, якщо хтось бачив момент підпалу шафи.

Зазначимо, що 22 липня у Києві затримали чоловіка, який за завданням російської розвідки підпалив релейну шафу Укрзалізниці. Також він готував цілу серію підпалів на стратегічних об’єктах. Зловмисник, безробітний з технічною освітою, спокусився на швидкий заробіток і погодився виконати диверсійне завдання.

Втім, раніше від численних підпалів та диверсій на залізниці страждали російські окупанти. Так, у березні на залізниці у Московській області відбулася диверсія, відповідальність за яку взяв на себе рух українців та кримських татар "Атеш". Партизани знищили релейну шафу поблизу станції "Головково".