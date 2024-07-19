Искали легкого заработка от ФСБ: во Львове задержали двух юношей за поджог автомобилей ВСУ

СБУ задержала двух поджигателей автомобилей во Львове

С начала июня в Украине ширилась волна поджогов авто. Их целями становились преимущественно автомобили, принадлежащие украинским военнослужащим. Эти инциденты вызвали беспокойство среди местных жителей и привлекли внимание правоохранительных органов, и не зря.

Во Львове Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух молодых людей, которые по заданию российской ФСБ поджигали автомобили украинских военнослужащих.

Кем оказались поджигатели

Задержанные — это двое местных жителей 17 и 18 лет. Они искали легкий заработок в российских Telegram-каналах, где с ними связался представитель ФСБ.

Как действовали злоумышленники

Схема их действий была такова: находили автомобили военных, фотографировали их и отправляли фото куратору из ФСБ. После чего получали разрешение на поджог и осуществляли его, используя керосин и разжигатель. Исполнители должны были снимать возгорание транспортных средств для "отчетности". ФСБ планировала использовать видео поджогов для создания фейковых новостей о якобы антиукраинском подполье во Львове. Задержания и последствия

Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" после очередного поджога. Во время обысков изъяты телефоны и средства для поджога. Задержанным объявлено о подозрении по статье о препятствовании деятельности ВСУ. Они находятся под стражей без права залога.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь 10 июля во Львове подожгли очередной автомобиль ВСУ. Тогда спасти транспортное средство не удалось, автомобиль выгорел дотла.