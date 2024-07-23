"Я на своей земле": в Киеве появился новый мурал в честь военного (фото)

Очень важная инициатива

В Днепровском районе Киева на стене многоэтажного дома погявился огромный мурал. Рисунок посвящен военнослужащему с позывным "Тоха", который был награжден орденом "За мужество" 3 степени.

На рисунке также есть надпись "Я на своей земле". О появлении в столице нового мурала сообщают киевские Telegram-каналы.

В спальном районе столицы на территории Старой Дарницы появился большой яркий мурал на котором изображен украинский защитник с позывным "Тоха". Мужчина на рисунке сидит в непринужденной позе выставиви на передний план ногу.

На нем шлем и экипировка, а на носке можно заметить надпись "Я на своей земле". Такая же надпись есть и в верхнем углу рисунка.

На мурале указано, что военный был награжден орденом "За мужество" 3 степени.

Кто является автором данного рисунка — неизвестно.

Новый мурал расположен на стене одной из многоэтажек по улице Днестровской в Киеве (Старая Дарница).

Мурал расположен на улице Днестровской

Напомним, что в Буче новый мурал создал загадочный художник из Франции, который работает под псевдонимом Manu Invisible или Ману Невидимый. На фасаде многоэтажки Ману изобразил белого голубя, который несет на себе сине-желтый флаг Украины. Птица мира изображена в полете, а из ее груди "вырываются" лучи света.

Интересно, что Ману Невидимый всегда скрывает свое лицо за необычной черной маской, которая отличается резкими "острыми" линиями. По словам самого художника, на создание маски его вдохновила геометрия и сама ночь.

Ману появляется на публике в черной одежде со следами краски и остается инкогнито, создавая вокруг своей персоны ореол таинственности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известный художник из Лос-Анджелеса расписывает дом культуры в Гостомеле. Тематика рисунков включает цветы, символы мира и единства, а также элементы, отражающие культурное наследие Украины.