Время для релакса: лучшие платные пляжи в Киеве, которые работают этим летом

Позвольте себе немного расслабиться и набраться сил

С приходом лета киевляне и гости столицы начинают подыскивать интересные места для отдыха. В условиях "каменных джунглей" пляжи на берегах Днепра могут стать подлинным спасением в жаркую погоду.

И несмотря на то что в Киеве официально пляжный сезон городские власти открывать не будут, все желающие могут отдохнуть на территории платных пляжей в черте города. Здесь вам готовы предложить чистый песок, комфортные лежаки и отличный сервис.

Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас самые красивые и иобустроенные частные пляжи в Киеве, которые работают вопреки всем вызовам и уже ждут гостей.

Адрес: Броварской проспект, 5-м

Время работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно

Стоимость: в будние дни шезлонг 350 грн/день, бунгало 1500 грн/день; в выходные дни шезлонг 600 грн/день, бунгало 2500 грн/день

FIFTY Beach Club

Эта локация считается одной из самых инстаграмных зон отдыха в Киеве. Здесь есть большой бассейн под открытым небом, шезлонги, лежаки, бунгало, а также выход к речке и песчаный пляж. Вся локация выдержана в розово-белых цветах и вдохновляет на яркие фотосессии.

На песчаном берегу гости могут арендовать лежаки с мягкими подушками или же шикарные бунгало из дерева.

Этот клубный комплекс является идеальным местом для того, чтобы загорать и купаться в открытом бассейне, а также поесть и выпить чего-нибудь вкусного. Гостям готовы здесь предложить широкую барную карту и разнообразное меню, которое включает в себя пасту, салаты, супы, десерты и многое другое.

Адрес: остров Жуков, ул. Лютнева, 58-к

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Стоимость: шезлонг — 500/600 грн, бунгало — 1100/1600 грн, кровать — 900/1300 грн (будни/выходные)

Dniprovska Riviera

Вас ждет отдых возле Днепра или же возле современного бассейна. Гостям предлагают авторские коктейли, кальяны и блюда от шефа. На территории комплекса есть детская площадка для юных посетителей, а также предусмотрено детское меню в ресторане.

Вы можете арендовать шезлонги, просторные бунгала или же кровати. Стоимость полотенца оплачивается отдельно.

Адрес: Жуков остров, ул. Февральская, 58-а

Время работы: с 10:00 до 21:00 каждый день

Стоимость: шезлонг возле бассейна в будние дни – 800 грн, выходные – 1000 грн. Пуфы на газоне с правом пользования бассейном — 500 грн

Mayachok beach club

Уютная зона отдыха на Днепре с бассейном, рестораном и баром. Вас ждет стильный черный бассейн 20 на 10 м с подогревом воды, 5 беседок на 8 гостей и большая беседка на 40 гостей.

Территория пляжа — это широкая береговая линия с тентами от солнца, шезлонгами, солнечными зонтами, комфортными переодевалками и душевыми. Специальные службы следят за соблюдением гигиенических стандартов и чистотой пляжной зоны, прибрежного песка и воды в Днепре.

На территории есть зеленая лужайка с пуфами, переодевалки, летний душ, детская зона с батутами и зона для занятий пляжным волейболом.

Также здесь можно посетить ресторан с обширным меню и попробовать вкусные коктейли в баре.

Адрес: проспект Романа Шухевича, 2

Время работы: с 10.00 до 20.00 ежедневно

Стоимость: зона бассейна в будние дни — 400 грн, в выходные — 500 грн. Зона фуд корта — 100 грн. Вход для детей до 10 лет — бесплатно

Sky Family Park

Вас ждет большой открытый бассейн, который делится на 2 части: минимальная глубина – 40 см, а максимальная – 200 см.

На территории Sky Family Park также есть пляжная зона отдыха на берегу Днепра, лаунж-кальянная зона, бар, стрит-фуд корты.

Здесь можно заняться вейк- и сапбордингом, поплавать или просто отдохнуть на уютном шезлонге.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретных домиках в лесу под Киевом, где можно уединиться и провести время в окружении природы. Подобные мини-отели позволяют своим гостям скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой и обрести гармонию.