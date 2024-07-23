Цены резко подскочили: сколько стоят квартиры в новостройках Киева

Самые дорогие квартиры в столице, традиционно, продаются в Печерском районе

В Киеве продолжает наблюдаться резкое удорожание стоимости жилья. Эксперты отмечают, что цены на недвижимость уже сравнялись с теми, которые были зафиксированы до начала войны и продолжают постепенно расти.

Эта тенденция прослеживается как на вторичном рынке недвижимости, так и на первичном. В течение последнего месяца средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы выросла на 1,49%.

В целом, цена на квартиру в столичной новостройке зависит от района, количества комнат и уровня комфортабельности самого дома. Подробнее о состоянии первичного рынка недвижимости в Киеве рассказали на официальном сайте ЛУН.

Так, в июле 2024 отмечается ощутимый рост цен на квартиры в новостройках. На данный момент, за метр квадратный в новостройке просят в среднем 51 000 гривен.

Цены на первичке ползут в гору

На первичном рынке недвижимости в Киеве наблюдается стабильное удорожание стоимости квартир как в премиум сегменте, так и в "эконом-классе".

К примеру, за метр квадратный в новостройке класса "премиум" придется отдать 110 000 гривен. Метр квадратный в новостройках бизнесс-класса стоит 72 000 гривен, в "комфорте" — 43 000 гривен и в "экономе" — 40 000 гривен.

Цены на первичке стабильно стремятся вверх

За последние полгода квартиры в столичных новостройках подорожали на 18,72%. Так, если в январе 2024 года за метр квадратный на первичке просили 43 000 гривен, то уже в июле цена подскочила до 51 000 гривен.

Динамика роста цен

Самые дорогие квартиры на "первичке" традиционно продаются в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах.

В Печерском районе Киева придется отдать за метр квадратный в новостройке 100 000 гривен, в Шевченковском районе — 65 000 гривен, в Подольском районе — 63 000 гривен, а в Голосеевском — 53 000 гривен.

Наиболее низкие цены за метр квадратный в новостройке зафиксированы в Дарницком (44 000 гривен) и Деснянском (40 000 гривен) районах Киева.

Самые дорогие квартиры продаются на Печерске

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие квартиры можно арендовать в пригороде Киева. В погоне за более доступными варианты многие готовы снимать жилье в окрестностях столицы, однако найти нормальные варианты — это дело не из легких.