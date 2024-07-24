Когда ждать возобновления движения на синей ветке метро в Киеве? Кличко сделал обнадеживающий прогноз и назвал дату

Мэр столицы указал, какие станции заработают в ближайшее время

В Киеве движение по синей ветке метро планируют полностью восстановить в сентябре. Это может произойти в начале месяца.

Для этого работы ведутся круглосуточно и без выходных. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире " Киев24 ".

"Делаем все, чтобы уже через месяц, возможно, в начале сентября, движение между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" было уже запущено", — отметил городской голова.

Синяя ветвь метро

Что известно о закрытии станций на синей ветке

В конце прошлого года движение поездов между станциями метро "Лыбидская" и "Теремки" в Киеве временно остановили, поскольку в тоннеле обнаружили проникновение воды. После этого начался ремонт. Тогда в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Сначала власти Киева предполагали, что движение удастся возобновить летом этого года. Но прогнозы немного сместились.

После этого мэр Киева Виталий Кличко неоднократно заявлял, что движение поездов синей веткой планируют возобновить осенью. При этом точная дата возобновления движения остается неизвестной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "синяя" ветка столичного метрополитена может стать вообще бесполезной и потерять свою целесообразность. Это произойдет в том случае, если тоннель между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" будет закрыт на время плановых работ.