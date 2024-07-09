Киевский метрополитен закупит 20 тысяч лампочек: зачем такое количество и сколько это будет стоить

На тендер подались сразу 6 компаний

Киевский метрополитен объявил о закупке 20 тысяч светодиодных ламп. Победителем тендера стало ООО "Союз-Свет", которое обошло 5 участников.

Компания поставит лампы немецкой марки OSRAM, изготовленные в Китае, по цене 67,9 грн/штука. Это стало известно из объявления на портале публичных закупок "Prozorro".

Метрополитен готов был выделить 2,7 миллиона гривен на 20 тысяч светодиодных двухцокольных ламп, рассчитанных на напряжение в 220-240 В и мощностью 16 Вт.

Ожидается, что новые лампы, длина которых не должна превышать 1,21 м, будут использоваться для замены старых ламп на станциях метро и в поездах. Согласно техническим требованиям лампы должны иметь срок службы не менее 30 000 часов при эксплуатации в течение 20 часов в сутки.

Договор с победителем тендера уже был заключен. Так, общая сумма контракта составит 1,6 миллиона гривен.

Снабжение ламп будет осуществлено в течение 30 календарных дней с момента заказа. Действие договора продлится до 30 июня 2025, что дает метрополитену возможность получать товар поэтапно.

Ранее "Телеграф" писал, что "Киевтеплоэнерго" заказало на миллиард гривен австрийских генераторов. Участники тендера обвиняют компанию в проведении нечестного тендера.