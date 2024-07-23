Правоохранители нашли виновных в подтоплении киевского метро: им уже сообщили о подозрении (видео)

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет

Двум чиновникам КП "Киевский метрополитен" сообщили о подозрении из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Подозрение получили начальник службы пути, туннельных сооружений и зданий и главный инженер.

Следует отметить, что в прокуратуре не разглашают имена подозреваемых. Однако, по данным СМИ, речь идет о начальнике службы пути, туннельных сооружений и зданий Владимире Сидоренко и главном инженере Викторе Выгивском.

По данным следствия, ненадлежащее исполнение обязанностей работниками киевского метрополитена привело к разгерметизации тоннеля, возникновению трещин в его стенах и дальнейшему подтоплению на участке в пределах Оболонско-Теремковской линии. В прокуратуре подчеркнули, что подозреваемые не проводили осмотр тоннелей, обследования и наблюдения за ослабленными конструкциями и сооружениями.

В ОГП отметили, что это привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская", появлению образований — сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени. Из-за этого произошло постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей. В результате этого 8 декабря 2023 года столичными властями принято решение о приостановлении движения поездов по Оболонско-Теремковской линии метро на указанном отрезке.

В ходе досудебного расследования следователями и прокурорами проведена пожарно-техническая, комплексная компьютерно-техническая, судебная инженерно-техническая, комиссионная строительно-техническая и экономическая экспертизы, а также экспертизы металлов, веществ и сплавов. По результатам экспертиз установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" ненадлежащая и не отвечает строительным нормам и правилам.

В прокуратуре подчеркнули, что из-за закрытия станций метро и организации наземного движения на этом участке, только за период с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн. КП "Киевский метрополитен" недополучил доходы на сумму почти 26 млн грн. В то же время отмечается, что приведенные суммы ущерба не окончательны, поскольку ремонт тоннеля метро между станциями и его финансирование еще продолжаются.

В настоящее время в суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым мер в виде круглосуточно домашнего ареста и отстранения от должностей. В ходе следствия устанавливаются и собираются доказательства в отношении других должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и КГГА, служебная халатность которых привела к таким последствиям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в аварийном тоннеле между станциями столичного метро "Демеевская" и "Лыбедская", где началось масштабное подтопление, полным ходом продолжаются ремонтные работы. Здесь специалисты уже раскрыли тоннель с поверхности.