Коли очікувати відновлення руху синьою гілкою метро в Києві? Кличко зробив обнадійливий прогноз і назвав дату

Мер столиці вказав, які станції запрацюють найближчим часом

У Києві рух синьою гілкою метро планують повністю відновити у вересні. Це може статися на початку місяця.

Для цього роботи ведуться цілодобово та без вихідних. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі "Київ24".

"Робимо все, щоб уже через місяць, можливо на початку вересня, рух між станціями "Либідська" та "Деміївська" було вже запущено", — зазначив міський голова.

Синя гілка метро

Що відомо про закриття станцій на синій гілці

Наприкінці минулого року рух поїздів між станціями метро "Либідська" та "Теремки" у Києві тимчасово зупинили, оскільки у тунелі виявили проникнення води. Після цього розпочався ремонт. Тоді в місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

Спочатку влада Києва припускала, що рух вдасться відновити влітку цього року. Але прогнози трохи змістилися.

Після цього мер Києва Віталій Кличко неодноразово заявляв, що рух потягів синьою гілкою планують відновити восени. При цьому точна дата поновлення руху залишається невідомою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "синя" гілка столичного метрополітену може стати взагалі марною і втратити свою доцільність. Це станеться у тому випадку, якщо тунель між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" закриють на час планових робіт.