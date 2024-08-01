Общение с животными и новые знания: обзорлучших контактных зоопарков Киева

Замечательная возможность для развлечения и взаимодействия с животными

Весело и познавательно провести время в столице можно во время посещения контактного зоопарка, в котором живут различные животные. Здесь можно встретить таких экзотических обитателей, как альпаки, лемуры, обезьяны, еноты, шиншиллы и дикобразы.

Особенностью контактных зоопарков является то, что здесь посетителям разрешено не только наблюдать за поведением животных, но и гладить, ласкать и кормить их. Это отличная возможность для детей и взрослых ближе познакомиться с животным миром и получить новые знания о его обитателях.

Посещение подобных локаций — это увлекательный и познавательный опыт для всей семьи, который поможет детям развить любовь к природе и животным.

Редакция "Телеграфа" собрала для вас лучшие контактные зоопарки столицы в одной подборке.

Адрес: ТРЦ "Cosmo Multimall", ул. Вадима Гетьмана, 6; ТРЦ "Blockbuster Mall", просп. Степана Бандеры, 36; ТРЦ "ART MALL", ул. Академика Заболотного, 37

Контактный телефон: +38 (068) 568 79 39 и +38 (098) 704 04 94

Стоимость: от 290 гривен, дети до 3 лет — бесплатно

Контактный зоопарк "Зверополис"

"Зверополис" — это интересный контактный зоопарк интерьер которого выполнен в стиле настоящих джунглей. Здесь вы сможете прикоснуться к экзотическому миру дикой природы, получить незабываемые впечатления и зарядиться позитивом после общения с животными.

Посетителям разрешается гладить обитателей зоопарка и делать с ними фото.

В "Зверополисе" проживает более 15 видов животных, среди которых: обезьянки, еноты, ящерицы, котики, кролики, дикобразы, змеи, попугаи и многие-многие другие.

В контактном зоопарке все животные привиты и постоянно находятся под наблюдением ветеринаров.

Адрес: пр. Академика Глушкова, 1 (на территории ВДНХ)

Контактный телефон: 080 033 69 75 и +38 098 040 05 55

Стоимость: взрослый — 250 гривен, детский — 200 гривен, семейный (2 взрослых+1 ребенок) — 500 гривен

Контактный зоопарк "Animal Park"

"Animal Park" — это интерактивная открытая территория, на которой вы сможете не только понаблюдать за животными, но и покормить их, а также погладить. Цель проекта — научить детей и взрослых культуре общения с животными.

В контактном зоопарке живет около трех десятков видов животных, среди которых: экзотические альпаки, кенгуру, обезьянки, лемуры, попугаи, страусы эму, павлины и фазаны. Дети могут поиграть с поросятами, морскими свинками, кроликами и козами.

Посетителям разрешают гладить животных, заходить в вольеры к лемуру и обезьяне, а также кормить обитателей зоопарка вкусняшками. Все желающие могут к тому же прокатиться верхом на милом пони.

Адрес: ТЦ "Аркадия", ул. Днепровская Набережная, 33 и ТРЦ "Retroville", просп. Европейского Союза (Правды), 47

Контактный телефон: +38(044)499-99-44 и +38(098)490-99-44

Стоимость: дети до 8 лет — 320 гривен, взрослые — 350 гривен, корм для животных — 90 гривен

Семейный зоопарк "Лемур"

Семейный контактный зоопарк "Лемур" — это место, где можно увидеть и погладить милых обитателей экзотических стран. Здесь вы встретитесь с бурыми и кошачьими лемурами, енотами и сурикатами, кроликами, минипигами, морскими свинками, белочками, ежиками, козлята, овечками и шиншиллами.

Многие из них являются популярными домашними животными, поэтому общение с людьми для них привычно и приятно.

Основной миссией зоопарка стало сохранение популяции редких животных и формирование экологически-правильного мышления гостей.

Гости "Лемура" смогут увидеть экзотических животных, погладить и покормить их, сделать фото на память, а также узнать много интересного о мире жителей зоопарка.

В зоопарке созданы все условия не только для животных, но и для посетителей. Стильный дизайн поможет расслабиться и в полной мере насладиться общением с природой, а дружелюбный персонал поможет сделать знакомство со зверушками максимально комфортным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве можно пообщаться с альпаками. Эти милые и дружелюбные животные с удовольствием идут на контакт с людьми и даже участвуют в программе реабилитации особенных детей.