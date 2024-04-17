Красивые и коммуникабельные: где в Киеве можно пообщаться с альпаками

Альпаки — очень милые и дружелюбные животные

Весело и незабываемо провести время в столице можно во время посещения контактного зоопарка "Animal Park", в котором живут различные животные. Здесь можно встретить таких экзотических обитателей, как альпаки, лемуры и ламы.

В общей сложности, на территории зоопарка проживает более 20 различных видов животных из разных уголков планеты Земля. И среди них выделяются альпаки, которые являются очень коммуникабельными и любознательными.

Проект Animal Park направлен на создание таких условий, при которых дети могут не только наблюдать за животными, но и кормить и ласкать их. Владельцы этого контактного зоопарка отмечают, что их цель — это научить детей и взрослых культуре общения с животными.

Именно здесь вы сможете пообщаться с милыми альпаками — очень коммуникабельными и дружелюбными животными. Они участвуют в программе реабилитации особенных детей.

В зоопарке проживает три альпаки по имени Барби, Лорд и Люси.

Альпаки очень дружелюбные

Все желающие смогут покормить животных, сфотографироваться с ними и просто весело провести время.

Альпака — это одомашненное млекопитающее семейства верблюдовых. Из-за физической силы и выносливости на его родине — Перу — альпаку используют как тягловое животное.

Альпака имеет несколько заостренную голову, эта особенность позволяет ей добраться до травы, растущая между камнями в горах. Альпаки имеют длинную (до 38 см) шерсть, она мягкая и гипоаллергенная. Из шерсти альпак делают традиционную для Перу национальные тёплые мягкие одеяла, пледы, одежду и аксессуары.

В зоопарке проживает множество интересных животных

Шерсть альпака прочнее шерсть овец. Естественная окраска охватывает диапазон от белого и жёлтого до чёрного. Эти животные с рождения очень любознательны. Альпаки имеют мягкий характер и прогнозируемое поведение.

В природе существует две разновидности альпак: Сури и Уакайа. У первых шерсть длинная и свисает в виде косичек, у вторых похожа на мягкий плюш.

В природе альпака питается травянистыми растениями, листьями, побегами, мхом, солончаками. Любят и разнообразные овощи, фрукты, корнеплоды, едят сено и различные зерновые культуры.

"Animal Park" Киев

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1 (територия ВДНГ)

Режим работы: в летний период c 10.00 до 19.00 Пн-Вс; в зимний период c 10.00 до 18.00 Пн-Вс. Без выходных.

Стоимость билетов:

Контактные телефони: 0800336975 (бесплатно по Украине) и +38 098 040 05 55.

Стоимость посещения:

Семейный – (2 взрослых + ребенок от 3х до 7 лет) 400 грн.

Взрослые – 200 грн.

Дети от 3х до 7 лет – 150 грн. *

Многодетные семьи, пенсионеры, ликвидаторы ЧАЭС – 60 грн.

Групповые посещения от 10 человек – 10%

Групповые посещения от 20 человек – 15%

Групповые посещения от 30 человек – 25%

Рекомендуется иметь при себе документ подтверждающий возраст ребенка.

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