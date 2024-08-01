Спілкування з тваринами та нові знання: огляд найкращих контактних зоопарків Києва

Чудова можливість для розваги та взаємодії з тваринами

Весело та пізнавально провести час у столиці можна під час відвідування контактного зоопарку, в якому мешкають різні тварини. Тут можна зустріти таких екзотичних мешканців, як альпаки, лемури, мавпи, єноти, шиншили та дикобрази.

Особливістю контактних зоопарків є те, що тут відвідувачам дозволено не лише спостерігати за поведінкою тварин, а й гладити, пестити та годувати їх. Це відмінна можливість для дітей та дорослих ближче познайомитися з тваринним світом та отримати нові знання про його мешканців.

Відвідування подібних локацій – це захоплюючий та пізнавальний досвід для всієї родини, який допоможе дітям розвинути любов до природи та тварин.

Редакція "Телеграфу" зібрала для вас найкращі контактні зоопарки столиці в одній добірці.

Адреса: ТРЦ "Cosmo Multimall", вул. Вадима Гетьмана, 6; ТРЦ "Blockbuster Mall", просп. Степана Бандери, 36; ТРЦ "ART MALL", вул. Академіка Заболотного, 37

Контактний телефон: +38 (068) 568 79 39 та +38 (098) 704 04 94

Вартість: від 290 гривень, діти до 3 років безкоштовно

Контактний зоопарк "Зверополіс"

"Зверополіс" — це цікавий контактний зоопарк, інтер’єр якого виконаний у стилі справжніх джунглів. Тут ви зможете доторкнутися до екзотичного світу дикої природи, отримати незабутні враження та зарядитися позитивом після спілкування з тваринами.

Відвідувачам дозволяється гладити мешканців зоопарку та робити з ними фотографії.

У "Зверополісі" проживає понад 15 видів тварин, серед яких: мавпочки, єноти, ящірки, котики, кролики, дикобрази, змії, папуги та багато інших.

У контактному зоопарку всі тварини щеплені та постійно перебувають під наглядом ветеринарів.

Адреса: пр. Академіка Глушкова, 1 (на території ВДНГ)

Контактний телефон: 080 033 69 75 та +38 098 040 05 55

Вартість: дорослий — 250 гривень, дитячий — 200 гривень, сімейний (2 дорослих + 1 дитина) — 500 гривень

Контактний зоопарк "Animal Park"

"Animal Park" — це інтерактивна відкрита територія, на якій ви зможете не лише поспостерігати за тваринами, але й нагодувати їх, а також погладити. Мета проекту – навчити дітей та дорослих культурі спілкування з тваринами.

У контактному зоопарку мешкає близько трьох десятків видів тварин, серед яких: екзотичні альпаки, кенгуру, мавпи, лемури, папуги, страуси ему, павичі та фазани. Діти можуть пограти з поросятами, морськими свинками, кроликами та козами.

Відвідувачам дозволяють гладити тварин, заходити у вольєри до лемурів та мавпи, а також годувати мешканців зоопарку смаколиками. Всі бажаючі можуть ще й прокотитися верхи на милому поні.

Адреса: ТЦ "Аркадія", вул. Дніпровська Набережна, 33 та ТРЦ "Retroville", просп. Європейського Союзу (Правди), 47

Контактний телефон: +38(044)499-99-44 та +38(098)490-99-44

Вартість: діти до 8 років – 320 гривень, дорослі – 350 гривень, корм для тварин – 90 гривень

Сімейний зоопарк "Лемур"

Сімейний контактний зоопарк "Лемур" — це місце, де можна побачити та погладити милих мешканців екзотичних країн. Тут ви зустрінетеся з бурими та котячими лемурами, єнотами та сурикатами, кроликами, мініпігами, морськими свинками, білочками, їжачками, козенятами, овечками та шиншилами.

Багато хто з них є популярними домашніми тваринами, тому спілкування з людьми для них звичне та приємне.

Основною місією зоопарку стало збереження популяції рідкісних тварин та формування екологічно правильного мислення у людей.

Гості "Лемура" зможуть побачити екзотичних тварин, погладити та погодувати їх, зробити фото на згадку, а також дізнатися багато цікавого про світ мешканців зоопарку.

У зоопарку створено всі умови не лише для тварин, а й для відвідувачів. Стильний дизайн допоможе розслабитися та повною мірою насолодитися спілкуванням з природою, а доброзичливий персонал допоможе зробити знайомство зі звірятками максимально комфортним.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де у Києві можна поспілкуватися з альпаками. Ці милі та доброзичливі тварини із задоволенням йдуть на контакт із людьми і навіть беруть участь у програмі реабілітації особливих дітей.