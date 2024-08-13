В Киеве сдают в аренду Vip-коттедж с обсерваторией, концертным залом и бильярдом: как он выглядит (фото)
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Дом расположен неподалеку от станции метро Демиевская
В Голосеевском районе Киева сдают в аренду шикарный особняк площадью 913 м². Здесь есть собственный концертный зал, винный погреб, бильярдная комната, лифт и даже обсерватория.
Аренда такого Vip-коттеджа стоит 291 000 гривен в месяц. Соответствующее объявление появилось на профильном сайте по продаже и аренде недвижимости.
Дом построен в классическом стиле из красного кирпича и имеет площадь 913 метров квадратных. Он находится на территории в 6 соток.
Расположена элитная недвижимость в местности Цымбалов Яр, что в Голосеевском районе Киева.
Дом насчитывает 4 этажа и здесь есть не только винтовая лестница, но и лифт. В коттедже — 10 комнат.
В объявлении об аренде указано, что в жилище есть просторная гостиная, две кухни с обеденными зонами, комната для персонала, 5 спален, 2 кабинета и 9 санузлов.
Также предусмотрено 5 гардеробных, комната отдыха и терраса с шикарным видом.
Отопление в доме автономное, а в некоторых комнатах установлены камины.
Коттедж полностью меблирован и укомплектован бытовой техникой.
Фишкой данного дома является наличие собственного концертного зала, винного погреба и обсерватории. Также в коттедже есть бильярдная, бассейн, сауна и джакузи.
Гараж рассчитан на два авто.
Особняк можно арендовать за 291 000 гривен в месяц или 7000 долларов США.
Напомним, в посёлке городского типа Козин в Обуховском районе Киевской области выставили на продажу элитный особняк в котором есть собственное убежище, несколько санузлов и камин. Стоит такой дом 1,1 миллион долларов США. Также его можно арендовать за $8000 в месяц.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Оболонском районе Киева продают трехкомнатную видовую квартиру, в которой сделан ремонт в "стиле Пшонки". Владельцы хотят получить за жилье в ЖК Оболонские липки 14 миллионов гривен.