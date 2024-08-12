Сэкономить не получится: сколько стоят квартиры в киевских новостройках

Собственное жилье в столице — это мечта для многих украинцев

В Киеве продолжает наблюдаться резкое удорожание стоимости жилья. Эксперты отмечают, что цены на недвижимость уже сравнялись с теми, которые были зафиксированы до начала войны и продолжают постепенно расти.

Эта тенденция явно прослеживается на первичном рынке недвижимости, так как квартиры в новых домах продолжают стабильно дорожать. За последние полгода средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы выросла на 3%.

В целом, цена на квартиру в столичной новостройке зависит от района, количества комнат и уровня комфортабельности самого дома. Подробнее о состоянии первичного рынка недвижимости в Киеве рассказали на официальном сайте ЛУН.

В августе 2024 отмечается ощутимый рост цен на квартиры в новостройках. На данный момент, за метр квадратный в новостройке просят в среднем 51 300 гривен.

Цены на первичке продолжают ползти вверх

На первичном рынке недвижимости в Киеве наблюдается стабильное удорожание стоимости квартир как в премиум сегменте, так и в "эконом-классе".

К примеру, за метр квадратный в новостройке класса "премиум" придется отдать 131 800 гривен. Метр квадратный в новостройках бизнесс-класса стоит 71 100 гривен, в "комфорте" — 42 500 гривен и в "экономе" — 40 600 гривен.

Цены на первичке стабильно растут

За последние полгода квартиры в столичных новостройках подорожали на 18,72%. Так, если в январе 2024 года за метр квадратный на первичке просили 43 000 гривен, то уже в июле цена подскочила до 51 000 гривен.

Динамика роста цен

Самые дорогие квартиры на "первичке" традиционно продаются в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах.

В Печерском районе Киева придется отдать за метр квадратный в новостройке 106 100 гривен, в Шевченковском районе — 66 700 гривен, в Подольском районе — 64 600 гривен, а в Голосеевском — 54 800 гривен.

Наиболее низкие цены за метр квадратный в новостройке зафиксированы в Дарницком (43 300 гривен) и Деснянском (40 000 гривен) районах Киева.

Цены в новостройках в разных районах столицы

Напомним, под Киевом можно арендовать дома с генераторами на любой вкус и кошелек. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины и регулярными отключениями света, среди населения начал расти спрос на аренду домов с генераторами. Таким образом люди начинают готовиться к возможным длительным блекаутам, чтобы не сидеть без электроэнергии длительное время.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие квартиры можно арендовать в пригороде Киева. В погоне за более доступными варианты многие готовы снимать жилье в окрестностях столицы, однако найти нормальные варианты — это дело не из легких.