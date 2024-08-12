В Киеве начали продавать алкоголь без ограничений? Что известно на данный момент

Алкоголь не продают во время действия комендантского часа

После полномасштабного вторжения РФ в Украине был введен комендантский час и ограничения на продажу алкоголя. Правила продолжают действовать в определенные часы для большинства регионов, но в зависимости от ситуации с безопасностью они могут меняться.

В Киеве продажа алкоголя в магазинах разрешена с 11:00 до 21:00, однако жители столицы сообщают "Телеграфу" о том, что данные ограничения с недавнего времени были сняты.

В столичных магазинах посетители все чаще стали обращать внимание на то, что алкогольные напитки отпускаются в утренние и вечерние часы несмотря на действие ограничений.

В настоящий момент в Киеве продажа алкоголя в магазинах разрешена с 11:00 до 21:00, а в заведениях общепита — до 22:00. Во врем действия комендантского часа — с 00:00 до 05:00 — продажа спиртного запрещена.

Источник "Телеграфа" сообщает, что в некоторых торговых точках Киева с недавних пор начали продавать алкоголь с момента открытия и вплоть до закрытия магазина.

Возможно, это связано с тем, что с 27 июля текущего года вступил в силу Закон Украины от 18.06.2024 №3817-IX "О госрегулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах и горючего".

Этим законом в частности определено, что со дня вступления в силу ранее установленные сельскими, поселковыми, городскими, государственными администрациями и военными администрациями ограничения по запрету торговли алкогольными напитками теряют силу, кроме ограничений на время комендантского часа.

Однако принимать решение об отмене ограничений на продажу алкоголя в вечернее и утренее время должны исключительно на сессии горисполкома. В противном случае, действия продавцов будут считаться административным правонарушением.

Продажа алкоголя во время военного положения

После начала полномасштабной войны в Украине начали вводить запрет на продажу спиртного для гражданского населения и военнослужащих. В большинстве областей на данный момент действуют ограничения преимущественно вечером до комендантского часа, во время него и утром. Днем все совершеннолетние граждане могут покупать спиртные напитки в магазинах и заведениях.

При этом лицам в военной форме продажа алкоголя запрещена в любое время суток.

Нарушителям правила продажи алкоголя, грозит административная ответственность в виде штрафа от 6800 до 13600 гривен.

Комендантский час в Украине

Комендантский час в Украине ввели после полномасштабного вторжения России. Он есть во всех регионах, но местные власти сами устанавливают его длительность. В Киеве комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

На данный момент в Украине нет наказания за нарушение комендантского часа.

Что запрещено во время комендантского часа?

находиться на улице и в общественных местах;

передвигаться на любом транспорте без соответствующего пропуска (его выдают исключительно работникам предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области);

запрещена работа торгово-развлекательных центров, магазинов, кафе/ресторанов, а также других учреждений, не включая критическую инфраструктуру.

Что грозит за нарушение комендантского часа?

Если правоохранители заметят во время комендантского часа на улице человека, то его могут задержать для выяснения обстоятельств. Если при себе у него есть документы и не требуется установления его личности, ему могут сделать предупреждение и отпустить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве ночные клубы продолжают собирать аншлаги, даже несмотря на военное положение. Публики в этих заведениях хватает, ведь желающих весело провести время и отдохнуть не стало меньше. Очередная шумная ночная тусовка вызвала неоднозначную реакцию среди украинцев.