У Києві здають в оренду Vip-котедж з обсерваторією, концертною залою та більярдом: як він виглядає (фото)

Будинок розташований неподалік від станції метро Деміївська

У Голосіївському районі Києва здають в оренду шикарний особняк площею 913 метрів квадратних. Тут є власна концертна зала, винний льох, більярдна кімната, ліфт і навіть обсерваторія.

Оренда такого Vip-котеджу коштує 291 000 гривень на місяць. Відповідне оголошення з’явилося на профільному сайті з продажу та оренди нерухомості.

Будинок побудований в класичному стилі з червоної цегли та має загальну площу 913 квадратних метрів. Він знаходиться на території в 6 соток.

Розташована елітна нерухомість в місцевості Цимбалів Яр, що в Голосіївському районі Києва.

Будинок налічує 4 поверхи і тут є не тільки гвинтові сходи, а й ліфт. У котеджі – 10 кімнат.

В оголошенні про оренду вказано, що в житлі є простора вітальня, дві кухні з обідніми зонами, кімната для персоналу, 5 спалень, 2 кабінети та 9 санвузлів.

Також передбачено 5 вбиралень, кімната відпочинку та тераса з шикарним видом.

Опалення в будинку є автономним, а в деяких кімнатах встановлені каміни.

Котедж повністю мебльований та укомплектований побутовою технікою.

Фішкою даного будинку є наявність власного концертного залу, винного льоху та обсерваторії. Також у котеджі є більярдна, басейн, сауна та джакузі.

Гараж розрахований на два авто.

Особняк можна орендувати за 291 тисячу гривень на місяць, що становить 7 тисяч доларів США.

Елітний будинок розташований по вулиці Добрий шлях

Нагадаємо, у селищі міського типу Козин у Обухівському районі Київської області виставили на продаж елітний особняк у якому є власне укриття, кілька санвузлів та камін. Коштує такий будинок 1,1 мільйона доларів США. Також його можна орендувати за $8000 на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Оболонському районі Києва продають трикімнатну видову квартиру, де зроблено ремонт у "стилі Пшонки". Власники хочуть отримати за житло у ЖК "Оболонські липки" 14 мільйонів гривень.