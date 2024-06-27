Позолота, лепнина и колонны: в Киеве за 14 миллионов продают квартиру "в стиле Пшонки" (фото)

В аппартаментах сделан "дизайнерский" ремонт

В Оболонском районе Киева продают трехкомнатную видовую квартиру в которой сделан ремонт в "стиле Пшонки". Владельцы хотят получить за жилище в ЖК "Оболонские липки" 14 миллионов гривен.

Общая площадь квартиры составляет 143 м² и она находится на 11 этаже. Редакция "Телеграфа" решила сделать обзор квартиры за которую просят немалые деньги, однако ее меблировка и ремонт далеко не каждому придутся по душе.

Так в ЖК "Оболонские липки" продают трехкомнатную квартиру в которой сделан ремонт в "классическом стиле". Из окон жилища открывается шикарный вид на Оболонскую набережную и остров.

Действительно шикарный вид из окон

В квартире есть две отдельных комнаты и просторная гостиная. Общая площадь жилища составляет 143 м². Квартира полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой.

В объявлении указано, что в аппартаментах сделан ремонт "по авторскому проекту" и здесь есть "идеальный художественный паркет и лепнина". Стоит отметить, что ремонт и мебель в квартире напоминают известный "стиль Пшонки", так как в каждой из комнат можно заметить лепнину, позолоту, подушки с "кисточками", колонны и бархатную обивку. Также бросаются в глаза статуэтки и массивные люстры.

Выглядит такой ремонт достаточно устаревшим, а пространство комнат слишком заграможденным.

Повсюду можно заметить подушки

В квартире есть камин

Колонны и позолота

Очень мало открытого пространства

Квартира в "стиле Пшонки"

Также в квартире есть два санузла, кухня площадью 14 м², камин, балкон и лоджия. Квартира полностью меблирована.

В ЖК к услугам жителей консьерж, лифт, подземный паркинг, видеонаблюдение и охрана территории.

Санузел в темных тонах

Санузел в темных тонах

На кухне есть вся необходимая техника

Балкон выбивается из общего концепта квартиры

В квартире есть вся необходимая для комфортной жизни бытовая техника: стиральная машина, варочная панель, микроволновая печь, посудомоечная машина, духовой шкаф, сушильная машина, плита и холодильник.

Находится жилище в Оболонском районе Киева и продается за 350 000 $ или же за 14 180 600 гривен.

"Королевская" кровать

Лепнина на потолке удивляет

Интерьер на любителя

Куда же без позолоты и колонн?!

"Авторский ремонт" в классическом стиле

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве за миллион долларов продают шикарную квартиру с бассейном и собственным лифтом. Пентхаус имеет площадь 150 метров квадратных и обставлен он очень стильно, изысканно и утонченно.