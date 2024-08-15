Комфортная погода завершилась: когда в Киев вернется 30-градусная жара

Август еще успеет вжарить напоследок

Облачность постепенно покидает столицу Украины и на смену ей в ближайшие дни придет жара. Показатели термометров могут достичь максимальных +30 градусов.

Сила ветра в эти дни не превысит слабых 5 м/с. Об этом сообщили в ресурсе Meteofor.

В четверг, 15 августа, синоптики прогнозируют преимущественно переменную облачность, но дождей не будет. Днем показатели термометров повысятся до +26 градусов, а ночью зафиксировались около +16 градусов. Сила ветра в этот день не превысит слабые 5 м/с.

На следующий день 16 августа ожидается ясная погода, хотя иногда на небе будут плавать облака. Воздух днем должен прогреться до +27 градусов, а ночью охладиться до +16 градусов. Сила ветра в этот день будет колебаться от тихих 1 м/с до слабых 4 м/с.

Первый выходной на этой неделе, 17 августа, принесет в город жаркую и безоблачную погоду. Показатели термометров в начале второй половины суток достигнут +30 градусов. Ночью они должны опуститься до +17 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются в дневное время – слабые 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на следующей неделе. В некоторых регионах Украины ожидается 41-градусная жара.