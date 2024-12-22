Фицо объяснил, почему приезжал кланяться Путину: снова обвинил Зеленского

Фицо открыто соврал, что якобы предупредил европейских лидеров о своих планах поехать кланяться Путину

Пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо сделал публичное заявление после того, как приехал на поклон к главе РФ Владимиру Путину в Москву. По словам Фицо, в его визите в Кремль виновны якобы президент Украины Владимир Зеленский и нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Европу.

Об этом Фицо написал в своем Facebook. Фицо открыто соврал, что якобы предупредил европейских лидеров о своих планах поехать кланяться Путину.

"Моя сегодняшняя встреча была ответом на заявление президента Украины, который ответил на мой личный вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию. Также украинский президент выступает за санкции против российской ядерной программы. Такой позицией он наносит финансовый ущерб Словакии", – заявил он.

При этом, по словам Фицо, Путин якобы подтвердил готовность поставлять газ в Европу, несмотря на то, что с 1 января 2025 года это будет невозможно делать. Как Путин намерен реализовать свое обещание, Фицо не сказал. Зато рассказал, о чем он еще говорил с хозяином Кремля.

"В продолжительном разговоре с Путиным мы обменялись мнениями по поводу того, что происходит в Украине. Мы обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и о взаимных отношениях между Словакией и РФ", — добавил путинский друг.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Роберт Фицо дал телеинтервью российской топ-пропагандистке Ольге Скабеевой, сделав ряд заявлений, подыгравших нарративам Кремля. В частности, он говорил о войне, Западе и сделал заявление о параде на 9 мая в Москве в следующем году.

Недавно Фицо вообще скатился на уровень российской пропаганды в попытках всячески очернить Зеленского. В этот раз он придумал сразу две "истории, о которых невозможно молчать" – что Зеленский якобы требовал от Словакии поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на продолжение транзита российского газа, а также то, что украинский президент якобы предложил Фицо гигантскую взятку.