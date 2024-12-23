Не позоритесь фразой "С наступающими праздниками". Вот как правильно сказать это на украинском

"Телеграф" расскажет, как корректно выражать праздничные пожелания

Уже в скором времени начинается цикл новогодних праздников. Поэтому важно знать, как правильно поздравить друзей и знакомых, и какие ошибки следует избегать.

"Телеграф" расскажет, как правильно говорить, чтобы не оконфузиться. А также, чего следует точно не говорить.

Слово "наступающий" — это калька с русского языка. На украинском правильно говорить "з прийдешнім Новим роком", или "З Новим роком, що надходить".

Специалисты также советуют избегать выражения "наступающее Рождество". Вместо этого следует использовать "з прийдешнім Різдвом" или просто "З Рідздом Христовим".

Наш язык богат синонимами. Можно сказать: "Нехай прийдешній рік принесе мир", "З Новим роком, що наближається!", "З Різдвяними святами!".

Также для хорошего и лаконичного поздравления на украинском языке вы можете использовать следующие конструкции:

Христос народився! Славімо Його! Щасливого та радісного Різдва!

Зі світлим святом Різдва Христового! Нехай у ваших серцях панує любов, мир і благодать!

Нехай різдвяна зірка освітлює ваш шлях до щастя й добробуту!

Вітаю з Новим роком! Бажаю здоров’я, радості, щастя і здійснення всіх мрій!

З прийдешнім Новим роком! Нехай він буде щедрим на щасливі моменти й успішні звершення!

Хай цей Новий рік подарує вам натхнення, добробут і родинне тепло!

Ранее "Телеграф" писал, как будет правильно на украинском "наряжать" или "украшать" елку.