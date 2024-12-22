Украинским женщинам надо ставить памятники - Анатолий Амелин
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Соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин рассказал о проблемах матерей в Украине
Украинским женщинам нужно ставить памятники, это я говорю как отец, который день провел с малышом. А в действительности им очень сильно нужно помогать!
Моя жена, деловая женщина, до декретного отпуска она была коммерческим директором девелоперской компании. Сама сделала карьеру, выросла из менеджера по продажам.
Родив, осознанно ушла в декретный отпуск и занимается 24/7 нашим сыном.
Устает, не высыпается, но с любовью, терпением относится к нуждам ребенка и мужчины.
Быть мамой – это самая тяжелая работа в режиме 24/7:
- нет должностных инструкций
- нет школы подготовки
- нет шанса выспаться
- еда на ходу
- на ходу душ, туалет и все остальные нужды
- твой литл босс очень не предсказуем и привередлив!
Наши женщины, решившиеся родить в Украине, особенно в военное время, героини.
Государственные чиновники могут лишь бросаться пустыми заявлениями о проблемах с демографией, о возвращении украинцев (потому что нас мало) и о том, что нужно рожать. Но что получает женщина, решившаяся рожать?
- застой в карьере
- рост расходов и падение доходов
- подачку от государства 800 грн в мес, которой даже на памперс не хватит
- загрузка 24/7
- нагрузка на здоровье
- а некоторые еще и сложности в семье
Сегодня я провел почти весь день с ребенком (не так часто бывает, если честно)
- утром когда малыш проснулся, забрал от мамы, чтобы выспалась
- потом мы вместе поехали поели, съездили на рынок, надо к праздникам вечера подготовиться
- погулял с малышом (мать поехала по делам)
- после прогулки покормил, уложил спать
- вечером выкупал и отдал маме заключать на ночь
Моей спине хана! И это я лишь часть дня провел с малышом.
Относительно нагрузки на семейный бюджет.
Юля Самаева несколько лет назад для Ukrainian Institute for the Future родила исследование, и мы посчитали, что в среднем по Украине воспитание ребенка с рождения до 18 детей стоит не менее $100 тыс.
В Киеве и областных центрах цифра в 2 – 5 раз выше. Это сумасшедший вклад в экономику страны и региона из-за потребления.
Но как многие украинцы могут себе это позволить?
У Украины есть "ноль" стимулов, чтобы украинцы плодились и размножались.
У северного неприятеля, кстати, действует масса программ, начиная от значимой суммы "материнского капитала", продолжая реально льготную ипотеку и заканчивая наибольшей поддержкой юных семей.
Короче.
Обращаюсь ко всем действующим и будущим политикам. Если они, конечно, действуют в пользу украинцев.
Я требую, чтобы женщинам, рожающим детей:
- сохраняли трудовой стаж
- продолжали выплачивать зарплату за счет налогоплательщиков на уровне не ниже средней зарплаты по региону, где они живут
- Бесплатный садик с 8 утра до 8 вечера
- оплату нянь (если женщина выходит на работу и ее налоги выше среднемесячной зарплаты в регионе)
- Пенсии насчитывали так же как госслужащим (мамы, считаю, больше пользы привносят, чем многие из чиновников)
- Современные бесплатные школы полного дня
- медицинскую страховку для мамы и детей.
Иначе таких сумасшедших, которые рожают в Украине, как мы будем с каждым годом все меньше. Читайте, делайте выводы, распространяйте!
Источник: пост Амелина в Facebook
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