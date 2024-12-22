Соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин рассказал о проблемах матерей в Украине

Украинским женщинам нужно ставить памятники, это я говорю как отец, который день провел с малышом. А в действительности им очень сильно нужно помогать!

Моя жена, деловая женщина, до декретного отпуска она была коммерческим директором девелоперской компании. Сама сделала карьеру, выросла из менеджера по продажам.

Родив, осознанно ушла в декретный отпуск и занимается 24/7 нашим сыном.

Устает, не высыпается, но с любовью, терпением относится к нуждам ребенка и мужчины.

Быть мамой – это самая тяжелая работа в режиме 24/7:

нет должностных инструкций

нет школы подготовки

нет шанса выспаться

еда на ходу

на ходу душ, туалет и все остальные нужды

твой литл босс очень не предсказуем и привередлив!

Наши женщины, решившиеся родить в Украине, особенно в военное время, героини.

Государственные чиновники могут лишь бросаться пустыми заявлениями о проблемах с демографией, о возвращении украинцев (потому что нас мало) и о том, что нужно рожать. Но что получает женщина, решившаяся рожать?

застой в карьере

рост расходов и падение доходов

подачку от государства 800 грн в мес, которой даже на памперс не хватит

загрузка 24/7

нагрузка на здоровье

а некоторые еще и сложности в семье

Сегодня я провел почти весь день с ребенком (не так часто бывает, если честно)

утром когда малыш проснулся, забрал от мамы, чтобы выспалась

потом мы вместе поехали поели, съездили на рынок, надо к праздникам вечера подготовиться

погулял с малышом (мать поехала по делам)

после прогулки покормил, уложил спать

вечером выкупал и отдал маме заключать на ночь

Моей спине хана! И это я лишь часть дня провел с малышом.

Относительно нагрузки на семейный бюджет.

Юля Самаева несколько лет назад для Ukrainian Institute for the Future родила исследование, и мы посчитали, что в среднем по Украине воспитание ребенка с рождения до 18 детей стоит не менее $100 тыс.

В Киеве и областных центрах цифра в 2 – 5 раз выше. Это сумасшедший вклад в экономику страны и региона из-за потребления.

Но как многие украинцы могут себе это позволить?

У Украины есть "ноль" стимулов, чтобы украинцы плодились и размножались.

У северного неприятеля, кстати, действует масса программ, начиная от значимой суммы "материнского капитала", продолжая реально льготную ипотеку и заканчивая наибольшей поддержкой юных семей.

Короче.

Обращаюсь ко всем действующим и будущим политикам. Если они, конечно, действуют в пользу украинцев.

Я требую, чтобы женщинам, рожающим детей:

сохраняли трудовой стаж

продолжали выплачивать зарплату за счет налогоплательщиков на уровне не ниже средней зарплаты по региону, где они живут

Бесплатный садик с 8 утра до 8 вечера

оплату нянь (если женщина выходит на работу и ее налоги выше среднемесячной зарплаты в регионе)

Пенсии насчитывали так же как госслужащим (мамы, считаю, больше пользы привносят, чем многие из чиновников)

Современные бесплатные школы полного дня

медицинскую страховку для мамы и детей.

Иначе таких сумасшедших, которые рожают в Украине, как мы будем с каждым годом все меньше. Читайте, делайте выводы, распространяйте!

Источник: пост Амелина в Facebook