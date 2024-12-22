Украинские коты не "мяукают": как этот звук правильно называют на украинском

Всю жизнь большинство людей допускали ошибки

Изучение украинского языка стало очень популярным не только в Украине, но и за ее пределами. Однако из-за долгой истории русификации многие все равно иногда допускают ошибки, особенно в случаях, когда дело касается всяких мелочей, среди них и звуки того, как говорят животные.

"Телеграф" расскажет, почему в украинском языке котики не "мяукают". Следует отметить, что звуки, издаваемые животными, в разных языках мира передаются по-разному.

Интересным примером является кошачье мяуканье, которое в украинском языке традиционно передается через "няв" или "няу", тогда как во многих других языках используется "мяу" (русский), "meow" (английский) или "miau" (немецкий).

Украинское "няв" естественнее передает мягкий, звонкий звук кошачьего голоса, характерный для нашей фонетической системы. Буква "н" в начале лучше отражает носовой призов, который коты часто делают, начиная мяукать.

В художественной литературе и повсеместной речи можно встретить разные вариации:

"Малий сірий котик жалібно нявкнув під двері".

"Киця няв-няв – їсти прохати".

"Нявчик-нявчик, – озвався котик, побачивши господаря".

"Прокинувся від того, що за вікном голосно нявкотіли коти".

Также в украинском языке есть много родственных слов:

нявкати/нявкнути;

нявкотіти;

нявчати;

нявкітливий;

нявкотіння.

Интересно, что глагол "нявкати" даже имеет переносное значение – говорить тонким, пискливым голосом или жаловаться, капризничать:

"Да не нявкай (укр) ты так жалобно, все будет хорошо!"

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