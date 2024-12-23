"Есть только два президента": Дуда объяснил, кто может прекратить войну в Украине

Дуда уверен, что новый президент США не оставит Украину на произвол судьбы.

В мире только два лидера стран, которых на самом деле боится глава России Владимир Путин. Это новоизбранный президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин, способные завершить войну в Украине, прижав Путина к стене.

Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в интервью швейцарскому изданию Neue Zuercher Zeitung. Дуда отметил, что спокойно ждет 20 января 2025 года, когда Трамп официально вступит в должность президента.

"Образ мышления Дональда Трампа необычен для политика, но его оценки очень четкие. Он мыслит очень логично и практично. Но когда он говорит о своих планах на будущее, он очень загадочен. Какими методами будет пользоваться, он не говорит. Он действует так, чтобы никто не раскрыл его карты", – сказал Дуда, сославшись на собственный опыт общения с Трампом.

При этом Дуда уверен, что новый президент США не оставит Украину на произвол судьбы. Он объяснил, что Трамп хорошо умеет считать и отлично понимает, сколько было инвестировано в Украину; чисто с этой точки зрения он не станет отдавать Путину украинские территории.

"Президент Трамп считает и подсчитывает. Он хорошо знает, сколько Соединенные Штаты инвестировали политически в Украину во время его предыдущего президентства, а также за последние четыре года. Я не думаю, что он просто так откажется от этих инвестиций. Когда мои коллеги (из другим стран) выражают обеспокоенность по поводу действий Трампа в Украине, я улыбаюсь и говорю: попробуйте отобрать у Трампа то, что он считает своим", – резюмировал Дуда.

Напомним, Трамп заявил, что намерен оказывать Украине поддержку. По данным источника Financial Times, избранный президент сигнализирует странам Европы о своих намерениях в дальнейшем поставлять Украине военную продукцию США после инаугурации, которая состоится в январе 2025 года.

При этом Трамп анонсировал встречу с Путиным в следующем году, а также заявил, что "отправил сообщение" президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот начал готовиться к прекращению огня. Также он якобы призвал главу Украинского государства подумать о неформальном отказе от оккупированных территорий.