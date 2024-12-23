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Россияне не придумывали Деда Мороза. Историк объяснил, откуда взялся персонаж

Автор
Марина Ищенко
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Дед Мороз не русский
Дед Мороз не русский. Фото Коллаж "Телеграф"

Историк и автор "Большой рождественской книги" Ярослав Грицак развенчал "Телеграфу" миф о русском происхождении Деда Мороза

Сказочный новогодний персонаж Дед Мороз на самом деле появился в Германии, хотя многие считают, что именно россияне его придумали.

Об этом сказал "Телеграфу" историк, публицист и автор книги "Большая рождественская книга" Ярослав Грицак. По его словам, он возник в середине XIX века, после поражения революции 1848 года, известной как "Весна народов".

"Эта революция была бунтом интеллигенции, среднего класса и либералов против монархии и за объединение немецких территорий в одну нацию. После поражения революции один немецкий поэт, который был ее участником, придумал образ Гер Винтера — старшего мужчины, который ходит от дома к дому во время Рождества, но никто не пускает его за стол, кроме бедных людей. Гер Винтер стал символом Германии, которую "подавили", но которая должна была когда-то восстать", — делится Ярослав Грицак с "Телеграфом".

Он добавляет, что этот образ возник в Германии. Надо понимать, что и большинство атрибутов зимних праздников, таких как елки и украшения, также является немецким наследием. Поэтому вместе с этими традициями в Россию и на украинские земли пришел также Дед Мороз.

В конце концов в 1930-х годах, по указу Сталина, советская власть официально признала его, а также Снегурочку частью новогодней традиции.

К слову, раньше мы уже рассказывали, как правильно называть Деда Мороза на украинском.

"Телеграф" также писал, почему в СССР запрещали колядки.

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#Дед Мороз #Историки #Новий рік