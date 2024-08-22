На День знаний вжарит: где 1 сентября в Украине будет жарче всего

Некоторые области даже дождь не спасет

Украину в конце лета накроет сильная жара, которая, по некоторым прогнозам, продержится и до сентября. Именно поэтому на День знаний, который выпадает на воскресенье 1 сентября, обещают до +30 °С.

По данным портала meteofor.com.ua, в первые дни осени некоторые регионы Украины может накрыть небольшой дождь. Отметим, что в этом году первый звонок прозвучит в школах в понедельник, 2 сентября.

Погода на День знаний в Киеве

В столице Украины 1 сентября прогнозируют до +26°С днем и +19°С ночью. В понедельник, 2 сентября, столбик термометра достигнет отметки +24°С днем.

В течение обоих дней возможна умеренная облачность без осадков.

Погода на День знаний в Днепре

Этот регион 1 и 2 сентября ожидает жара, ведь днем солнце пригреет от +27 до +29 °С. Ночью столбики термометра опустятся до +22°С. В течение обоих дней небо будет затянуто облаками, а после обеда возможен небольшой дождь.

Погода на 1 и 2 сентября в Одессе

Осень в курортном городе начнется с летней температуры от +27 до +26°С днем, а ночью воздух охладится до +19°С. В первые дни сентября небо будет кое-где затянуто облаками, после обеда ожидается небольшой дождь.

Погода на День знаний в Харькове

В воскресенье, 1 сентября, харьковчан ожидает до +28°С днем и ночью до +19°С. В понедельник, 2 сентября, синоптики прогнозируют понижение температуры днем до +23°С. Осадков и сильной облачности в этот период не обещают.

Погода на День знаний во Львове

В западном регионе в начале осени уже будет прохладней, ведь максимальная отметка термометра днем составит +23°С. Ночью с понедельника, 2 сентября, температура опустится до +12°С. Осадков на первые дни осени во Львове не обещают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда температура в Киеве снова вырастет до +29 градусов.