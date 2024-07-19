Сейчас в Украине рекордная жара, а чего ждать зимой? — объяснение климатолога

Специалист ответила, почему январь может стать холоднее, и что будет с другими сезонами

Украина оказалась в эпицентре аномальной жары, которая устанавливает новые температурные рекорды. В Киеве зафиксированные показатели превышают предыдущие максимумы, установленные еще в далеком 1951 году.

"Телеграф" побеседовал с климатологом Светланой Бойченко о том, из-за чего в Украине установилась такая жара, что будет с урожаем и как на погоду влияет война.

Жара, дожди и неточные прогнозы

— В первую очередь, хотелось бы спросить о нынешней жаре. Как вы думаете, когда она начнет спадать и когда можно ожидать комфортную температуру?

— Когда закончатся эти погодные условия, более точно смогут сказать синоптики. Однако информацию имеет смысл смотреть в диапазоне за 7-10 дней. Обычно синоптические прогнозы в этот период наиболее точны. Дальше их погрешность растет.

— А почему иногда прогнозы бывают неточные? Бывает, каждый день смотришь прогноз, там показывает дождь, а за окном сухо. Как это объяснить?

— Дело в том, что атмосферные осадки, особенно летом, формируются в специфических условиях. В большинстве своем это конвективная облачность, а также и циклонические, и фронтальные осадки. Они имеют сложную пятновидную структуру, поэтому точно спрогнозировать, где выпадет дождь, сложно.

Например, на днях в Печерском районе, где я живу, дождя не было, а в соседнем Голосеевском выпал, хотя по прогнозу его не предполагалось. Сложно сказать, как будет развиваться облако и где оно "решит" пролиться дождем, особенно когда речь идет не о мощных синоптических образованиях.

Потому существует определенная погрешность, особенно в летний период. Однако на трое суток вперед синоптики обычно дают достаточно точную информацию. Летом вы часто можете видеть в прогнозе "возможность дождя" – это именно с этим и связано.

— А такие жаркие лета, как сейчас, могут стать нормой для Украины? Или это одноразовая ситуация?

— Вообще для таких погодных условий могут быть две причины. Первая – это сугубо случайный процесс. Впемя от времени возникают такие засушливые явления, они были, есть и будут .

Вторая причина может быть связана с происходящими на планете изменениями климата. Сейчас пояс субтропических антициклонов, формирующий пустыни (условная линия по диагонали: среднеазиатские пустыни, Сахара), активно сместился в сторону умеренных широт.

Эти воздушные массы достаточно сухие и с аномально высокими летними температурами. Обычно этот пояс субтропических антициклонов находится в термодинамическом равновесии, двигаясь в определенных пределах. Но иногда продвигаются гораздо дальше, и эти воздушные массы Сахары заходят на юг Европы, вызывая сильную жару и нехватку воды. Или среднеазиатские пустыни "дышат" в направлении Восточной и Центральной Европы, и мы тоже оказываемся в засушливых условиях.

Такие блокирующие антициклоны могут долгое время находиться на определенной территории, и, к сожалению, изменить ситуацию может только конец лета — начало осени, когда начнут меняться сезоны. Нам нужно, чтобы активизировался западный перенос воздушных масс из Атлантики, которые сдвинули бы эти заблокированные антициклоны.

Война, оружие, парниковые газы — неожиданная связь

— Скажите, пожалуйста, влияют ли боевые действия в Украине на погоду? Если да, то как это работает?

— Боевые действия могут влиять на погоду, но в основном локально. Я не хочу никого пугать этим. Воздействие может проявляться в зоне боевых действий или вблизи нее, и касается в основном загрязнения атмосферы определенными веществами.

В таких локациях могут выпадать дожди, они могут нести ряд загрязняющих веществ. Кроме того, эти вещества с воздушными и атмосферными осадками могут переноситься в другие регионы. Обычно, учитывая направление движения воздушных масс, это происходит больше в восточном направлении.

Капля дождя на своем пути может захватывать загрязняющие вещества или сформированная на основе на ее основе (ядро конденсации). Они падают на земную поверхность, загрязняя окружающую среду — растения, почву, воды, что в свою очередь влияет на людей.

Такие осадки называют "черными" или "серыми" дождями, если там преобладают частицы от продуктов горения, что наиболее вероятно в военной зоне. Если присутствуют другие загрязняющие вещества, могут выпадать так называемые кислотные дожди, которые также очень опасны.

Что касается существенного влияния на климат или погодные условия в целом, такого влияния нет. Может наблюдаться повышенная грозовая активность из-за ионизации атмосферы, возможно образование локального фотохимического смога. Но все это носит локальный характер.

— Может ли война косвенно влиять на изменение климата?

— Да, есть еще один аспект, когда война может косвенно влиять на изменение климата. Это связано не столько с непосредственными боевыми действиями, сколько с общей милитаризацией.

Страны начали активно производить оружие. Это касается и нашего врага России, в определенной степени Украины, а также США и европейских стран. Производство военной техники и оружия – очень энергоемкий процесс. В результате в атмосферу может выбрасываться больше углекислого газа и других парниковых газов.

Это в свою очередь может усиливать изменение климата, усиливая атмосферный парниковый эффект дополнительными выбросами. То есть, хотя прямого влияния боевых действий на глобальный климат нет, косвенно военная промышленность может способствовать климатическим изменениям.

Жара вредит урожаю и фауне

— Эта жара, которая стояла в последние дни, может повлиять на сельское хозяйство и урожаи?

— К сожалению, влияние будет очень негативным. Все находится в критическом состоянии. Буквально две недели назад, еще в июне, в Черкасской области уже собирали хлеб, что обычно бывает позже. Все высыхает и созревает преждевременно, поэтому урожаев будет гораздо меньше.

Вы знаете, что Украина — житница мира, и для меня всегда было важно осознание того, что мы поставляем столько зерна за границу, столько стран питаются нашим хлебом. Мы спасаем жизнь в Африке, азиатских странах, которые зависят от украинского хлеба.

И сейчас это тоже может стать проблемой для этих стран, потому что мы будем вынуждены экспортировать меньше зерна. Нужны оросительные системы, но в наших условиях это проблематично реализовать.

— Честно теоретически, могут ли украинские аграрии начать культивировать экзотические овощи и фрукты, например апельсины, если у нас такая жара?

— Это интересный вопрос, но выращивание экзотических овощей и фруктов в Украине не так просто реализовать. Дело в том, что наш климат, несмотря на периоды жары, все еще достаточно непредсказуем и нестабильн.

В этом году у нас жара, а в следующем может быть дождливое лето. Один месяц может быть прохладный, второй – дождливый, третий – жаркий. То есть, эти процессы достаточно непредсказуемы.

Экзотические культуры, такие как апельсины, нуждаются в стабильных климатических условиях. Они не выдержат резких перепадов температур или заморозков, все еще возможных в нашем климате.

Кроме того, мы привыкли к определенным овощам и фруктам, и, скорее всего, будем продолжать их потреблять.

— А что касается дикой фауны, может ли жара вытеснить из лесов и степей каких-то традиционных для нашей местности животных?

— Да, это действительно серьезная проблема. Жара может оказать существенное влияние на экосистемы и их жителей. В таких жарких условиях очень важна роль человека — вести себя ответственно и помогать природе, насколько это возможно.

Прежде всего, возникают проблемы с водными ресурсами. Озера, реки, пруды – все это зеленеет, "цветет" из-за повышения температуры воды. Водные экосистемы страдают в первую очередь, поскольку повышение температуры воды приводит к уменьшению количества растворенного кислорода, что отрицательно сказывается на рыбе и других водных обитателях.

Проблемы возникают и у птиц, которым тяжело найти воду и пищу. К сожалению, от столь экстремальных погодных условий страдают все виды.

Животные будут мигрировать в поисках более благоприятных условий, что может привести к изменениям в локальных экосистемах. Некоторые виды могут исчезнуть с определенных территорий, если они не адаптируются к новым условиям.

Что ждет нас этой зимой

— А можете ли что-нибудь сказать о предстоящей зиме? В прошлом году она была мягкой, может быть, что в этом году будет морозно, снежно? Или у нас уже началась тенденция к более мягким зимам?

— Ситуация с зимами у нас очень интересная. Мы уже привыкли к тёплым зимам, когда снег выпадает редко, а зимние осадки часто бывают в виде мокрого снега или дождя со снегом.

Однако когда мы анализируем тенденции последних 30 лет для территории Украины, опираясь на данные метеостанций, мы видим, что январь постепенно начинает холоднеть. Это не значит, что будут периоды с сильными морозами, но даже прошлой зимой были определенные периоды с отрицательными температурами и снегом.

Мы наблюдаем тенденцию к понижению температуры в январе, то есть постепенно начинаем возвращаться к климатическим условиям, характерным для периода 1960-1990 годов. Но это длительный процесс, и каждый год может быть разным. Однако есть большая вероятность того, что январь будет нас радовать или не радовать своими отрицательными температурами.

В декабре сохраняется тенденция к потеплению, февраль остается примерно на том же уровне, а вот январь показывает тенденцию к похолоданию.

Важно понимать, что холодная погода не обязательно означает снег или обильные осадки. Всё зависит от того, какие воздушные массы придут. К примеру, я помню 2013 год, когда в марте неожиданно выпал мощный снег почти пол метра. Тогда на нашу территории зашел так называемый "ныряльный циклон" (то есть циклонический вихрь, резко меняющий траекторию своего перемещения. — Ред .), зашедший в умеренные широты с тропических широт. Прогнозировать такие аномальные явления заранее невозможно.

— Наблюдаете ли вы изменения в сезонных погодных паттернах? Например, становятся ли весна и осень короче или наоборот?

— Да, у нас значительно увеличился теплый период, который мы называем вегетационным — это время, когда растения начинают свое развитие весной и заканчивают осенью. Этот период расширяется, становится длиннее.

Поэтому все зацветает раньше, а некоторые растения даже успевают дать два урожая за сезон вместо обычного одного.

Еще одна тенденция весны – в апреле внезапно приходит тепло. Прохладный период становится короче, и сразу начинается теплая весна. Это особенно заметно женщинам — я в шутку говорю, что они остаются без возможности поносить определенный сегмент одежды, потому что сразу становится тепло. Хотя это шутка, но тенденция к резкому наступлению тепла в апреле действительно наблюдается.

Почему весной часто разливался Днепр

— Хотелось бы спросить о воде. Весной в Днепре неоднократно рос уровень воды . Вроде бы говорили, что это связано с обычным пропуском весеннего половодья. Как вы думаете, есть ли риск повышения уровня воды для прибрежных регионов Украины?

— Это связано с погодными условиями, в частности с количеством осадков. Но здесь есть определенная проблема, особенно после засушливых периодов.

Когда на смену засушливого периода приходят другие погодные условия, которые могут сопровождаться аномальными осадками в виде ливней. Когда за одну реализацию может выпасть месячная норма осадков и даже больше. В этих условиях когда почва сухая от не способна поглотить эту влагу и поэтому могут возникать подтопления и наводнения.

Это сравнимо с ситуацией, когда вы долго не поливаете цветок, а затем при поливе вода определенное время будет стоять сверху, не всасываясь в грунт. То же происходит и в природных экосистемах.

Особенно от этого страдают города, где не уделяют должного внимания дренажным системам или плохо оборудованы стоки.

В общем, уже много лет мы наблюдаем тенденцию к чередованию длительных бездождевых периодов с периодами обильных осадков, когда может выпасть месячная норма осадков или даже 2-3 нормы за раз.

Выключения, перепады, генераторы

— Последний вопрос. Вы упоминали о производстве оружия и его влиянии на потребление электроэнергии и, соответственно, на климат. А как насчет нынешней ситуации в Украине, когда происходит отключение электроэнергии, большие перепады напряжения, и все это на фоне жары. Как это может повлиять на энергопотребление?

— Безусловно, все это влияет на энергопотребление. Когда стоит жара, мы вынуждены больше охлаждать свои помещения, хотя из-за отключения электроэнергии не всегда имеем такую возможность.

Но в Украине возникла другая проблема – использование генераторов. Когда нет централизованного электроснабжения, люди используют генераторы, работающие на бензине или дизельном топливе.

Мы компенсируем отсутствие электроэнергии от обычных источников (которые могли быть и атомными станциями, которые дают относительно "чистую" энергию, и альтернативными источниками, например солнечные панели или ветровые турбины) за счет генераторов, которые в процессе выбрасывают в атмосферу продукты сгорания и углекислый. газ. Таким образом, это приводит к дополнительным выбросам парниковых газов.