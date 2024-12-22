Десятки тысяч людей вышли на протесты в Сербии: что там происходит (видео)

Десятки тысяч людей требуют наказать виновных в трагедии, в которой погибло 14 человек

В Сербии продолжаются протесты против руководства страны. По некоторым оценкам в воскресенье, 22 декабря, лишь в Белграде на улицы вышли десятки тысяч человек.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что десятки тысяч людей уже почти месяц выходят на центральные улицы Белграда с требованием наказать лиц, ответственных за трагедию в Нови-Саде.

Как известно, 1 ноября там обрушилась крыша недавно отремонтированной железнодорожной станции, что привело к гибели 14 человек. Оппозиция обвинила в этом коррупцию и кумовство в правительстве, после чего в стране начались масштабные протесты.

Правящая коалиция эти обвинения отрицает. Студенты многих государственных вузов заблокировали государственные университеты во многих городах, требуя раскрытия всех документов, связанных с реконструкцией станции.

22 декабря на митинги по оценкам МВД страны вышли около 29 тысяч человек, по неофициальным оценкам эта цифра доходит до 100 тысяч. Акция прошла мирно.

Как известно, вокзал в Нови-Саде находился в ремонте три года, а открыли его в июле 2024 года. Известно, что за ремонт отвечал китайский подрядчик.

После обвала 1 ноября протестующие потребовали отставки мэра города, а также премьера Милоша Вучевича. Позже в отставку подал министр строительства Горан Весич, который перед уходом заявил, что не чувствует никакой персональной ответственности за произошедшее.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал провести тщательное расследование и наказать виновных, однако это заявление протестующих не успокоило.

Как сообщалось ранее, на фоне масштабных протестов в Грузии объявили имя нового президента. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили, который известен своими пророссийскими взглядами.