Экстренные отключения света в Украине: какие графики действуют по областям
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В результате российской массированной атаки пострадали 15 областей
В понедельник, 26 августа, в Украине после массированной ракетной атаки и ударов по энергетике были введены аварийные графики отключений. В нескольких областях они уже начали действовать.
Так, в Днепре и области из-за утренней атаки наблюдаются перебои с водоснабжением и светом. В Кривом Роге, как отметил председатель Совета обороны Александр Вилкул, объекты критической инфраструктуры переходят на генераторы.
В Киеве с утра действуют экстренные отключения и есть перебои с водоснабжением.
В Черниговской области, по словам главы ОВА Вячеслава Чауса, в результате атаки утром до 11:00 без света было почти 230 тысяч абонентов. Действовало 10 очередей аварийных отключений.
"С 11:00 по команде "Укрэнерго" аварийные графики отменены. Сейчас задействуется 3 очереди графиков почасовых отключений", — написал он.
По словам главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича, 26 августа, по приказу "Укрэнерго", предварительно будет действовать следующий график почасовых отключений электроэнергии:
- 1 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
- 2 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
- 3 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
- 4 очередь: 14-16, 18-20, 22-23
- 5 очередь: 14-16, 18-20, 22-23
- 6 очередь: 14-16, 18-20, 22-23
В Черкасской области также вводят ограничения, как отметил председатель ОВА Игорь Табурец, в понедельник, 26 августа, будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.
Часы без света:
- 11:00-12:00 5 и 6 очереди
- 12:00-13:00 5 и 6 очереди
- 13:00-14:00 1 и 2 очереди
- 14:00-15:00 1 и 2 очереди
- 15:00-16:00 3 и 4 очереди
- 16:00-17:00 3 и 4 очереди
- 17:00-18:00 5 и 6 очереди
- 18:00-19:00 5 и 6 очереди
- 19:00-20:00 1 и 2 очереди
- 20:00-21:00 1 и 2 очереди
- 21:00-22:00 3 и 4 очереди
- 22:00-23:00 3 и 4 очереди
- 23:00-24:00 5 и 6 очереди
Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы".
"Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов", — написал Шмыгаль.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр энергетики Галущенко сделал тревожное заявление по поводу света.