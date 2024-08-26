Экстренные отключения света в Украине: какие графики действуют по областям

В результате российской массированной атаки пострадали 15 областей

В понедельник, 26 августа, в Украине после массированной ракетной атаки и ударов по энергетике были введены аварийные графики отключений. В нескольких областях они уже начали действовать.

Так, в Днепре и области из-за утренней атаки наблюдаются перебои с водоснабжением и светом. В Кривом Роге, как отметил председатель Совета обороны Александр Вилкул, объекты критической инфраструктуры переходят на генераторы.

В Киеве с утра действуют экстренные отключения и есть перебои с водоснабжением.

В Черниговской области, по словам главы ОВА Вячеслава Чауса, в результате атаки утром до 11:00 без света было почти 230 тысяч абонентов. Действовало 10 очередей аварийных отключений.

"С 11:00 по команде "Укрэнерго" аварийные графики отменены. Сейчас задействуется 3 очереди графиков почасовых отключений", — написал он.

По словам главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича, 26 августа, по приказу "Укрэнерго", предварительно будет действовать следующий график почасовых отключений электроэнергии:

1 очередь: 12-14, 16-18, 20-22

2 очередь: 12-14, 16-18, 20-22

3 очередь: 12-14, 16-18, 20-22

4 очередь: 14-16, 18-20, 22-23

5 очередь: 14-16, 18-20, 22-23

6 очередь: 14-16, 18-20, 22-23

В Черкасской области также вводят ограничения, как отметил председатель ОВА Игорь Табурец, в понедельник, 26 августа, будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.

Часы без света:

11:00-12:00 5 и 6 очереди

12:00-13:00 5 и 6 очереди

13:00-14:00 1 и 2 очереди

14:00-15:00 1 и 2 очереди

15:00-16:00 3 и 4 очереди

16:00-17:00 3 и 4 очереди

17:00-18:00 5 и 6 очереди

18:00-19:00 5 и 6 очереди

19:00-20:00 1 и 2 очереди

20:00-21:00 1 и 2 очереди

21:00-22:00 3 и 4 очереди

22:00-23:00 3 и 4 очереди

23:00-24:00 5 и 6 очереди

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы".

"Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов", — написал Шмыгаль.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр энергетики Галущенко сделал тревожное заявление по поводу света.