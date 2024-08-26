Масований удар по Україні: у Кличка розповіли про наслідки для Києва

Станом на 12:21 ворог продовжує атаку БПЛА

Внаслідок масштабної ракетної атаки на Україну у понеділок, 26 серпня, у Києві немає руйнувань та постраждалих. У місті вже відновлюють водопостачання та світло.

Про це розповів в ефірі "КИЇВ24" заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. Він зазначив, що станом на 11:20 у Києві руйнувань чи жертв не зафіксовано не було.

Чиновник додав, що відновлено водопостачання та електропостачання на правому березі. Проте "Укренерго" ввело режим екстрених відключень світла.

Нагадаємо, близько 9 годин ранку 26 серпня, у межах Київської області пролунали вибухи, працювали Сили ППО. Невдовзі у кількох районах Києва почалися перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.

"Телеграф" повідомляв, що проблеми з енергопостачанням через масований обстріл виникли й в інших регіонах України. Екстрені відключення введено не лише у Києві та області, але також в Одесі, на Дніпропетровщині, у Тернополі, Рівному та Луцьку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок масованої російської атаки 26 серпня постраждали 15 областей України. Ціллю стала енергетична інфраструктура. Є пошкодження в низці регіонів."Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему.