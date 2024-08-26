Київ без світла після атаки РФ: що відомо та які черги відключень діють

На Київщині було пошкоджено два енергооб'єкти

У понеділок, 26 серпня, внаслідок масованої ракетної атаки на Україну в Києві та області було введено графіки екстрених відключень. Ранкові перебої з водопостачанням вже полагоджено.

Як зазначав мер міста Віталій Клично, відключення торкнулись усіх районів столиці, проте на правому березі вони були більш масштабні.

За його словами, зранку у більшості районів вже відновили водопостачання, проте світло буде за графіками. Адже, за розпорядженням Укренерго, в Україні через пошкодження енергосистеми виник значний дефіцит.

За даними адміністрації столиці, під час російської атаки на Київщині було пошкоджено два енергооб'єкти. Наслідки уражень уточнюються.

В Києві також зранку розгорнули "Пункти Незламності", де люди можуть підзарядити телефони та інші пристрої.

Зауважимо, що тривалість та час відключення світла залежать від типу відключень. Існують:

екстрені — час та тривалість таких відключень невідомі, оскільки все залежить від ситуації;

аварійні — відновлення світла в результаті аварії залежить від ситуації, тому час відключення складно спрогнозувати (детальну інформацію можна дізнатися на сайті місцевих операторів електромереж);

стабілізаційні — можуть тривати від 2 до 4 годин (детальну інформацію можна дізнатися в оператора системи розподілу).

Де знайти графіки відключень:

на сайт ДТЕК;

на порталі YASNO;

чат-бот YASNO в телеграм.

Раніше "Телеграф" розповідав, які графіки відключень діють по областях в Україні.