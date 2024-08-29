В Киеве одновременно зацвели сотни роз: где их можно увидеть (видео)

Поспешите увидеть цветение этих прекрасных растений

В столичном Национальном ботаническом саду имени Гришко началось второе цветение роз. Здесь собрана самая большая их коллекция в Украине — посетители могут полюбоваться сотнями различных сортов этих удивительных цветов.

Сад роз является гордостью ботсада и он ждет посетителей ежедневно с 10.00 до 19.00. В коллекции представлены как старинные сорта XVIII-XIX веков, так и "производные" современной селекции.

Национальный ботсад Гришко входит в природно-заповедный фонд Украины и охраняется как национальное достояние государства. На его территории расположен Сад роз площадь которого составляет 3,5 гектар.

Здесь собрана невероятная коллекция роз насчитывающая 26 видов, 11 форм и 530 сортов. Этот розарий является крупнейшим в Украине.

В Саду роз представлены как старинные сорта XVIII-XIX веков, так и современные селекции известных мировых фирм. Здесь можно увидеть розы самых необычных форм и расцветок.

Благодаря стараниям сотрудников ботсада, волонтеров и студентов в этом году все желающие могут понаблюдать за второй волной цветения роз.

Где находится Ботанический сад имени Гришко

Адрес Ботанического сада имени Гришко: улица Садово-Ботаническая, 1

Время работы: понедельник — воскресенье с 10.00 до 19.00

Телефон: +380-44-285-4105.

Цена: 100 гривен — полный билет, 50 гривен — льготный.

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