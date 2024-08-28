Боги маркетинга: в Киеве заметили баннер с пикантной рекламой (видео)

Сомнительное решение

Возле оживленной дороги в Киеве автовладельцы обратили внимание на билборд с пикантной рекламой эпиляции. Маркетологи хотели привлечь внимание потенциальных клиентов и решили использовать неоднозначный прием.

На баннере можно заметить надпись "Красивый лес только в Карпатах" и изображение женщины в нижнем белье. Подобная реклама с сексуальным подтекстом — это всегда рискованный шаг, так как не все готовы воспринимать такой пикантный контент.

Сеть салонов LaserVille, которые специализируются на различный видах эпиляции, разместила на Борщаговке билборды с сомнительной рекламой. На баннере есть крупная надпись "Красивый лес только в Карпатах" и изображена девушка в нижнем белье.

Данная реклама, по всей видимости, должна мотивировать женщин избавляться от волос на теле и регулярно делать эпиляцию.

Такой креативный подход к рекламе пользователи соцсети оценили позитивно и начали оставлять ироничные шутливые комментарии.

Негатива у украинцев неоднозначный баннер не вызвал и лишь повеселил людей:

Напомним, в Киеве появились билборды и ситилайты с неоднозначными надписями "Жизнь не имеет смысла", "Будет только хуже" и "Из депрессии не выйти".

Как оказалось, таким "креативным" образом рекламируют горячую линию психологической поддержки "Стоит жить". Неоднозначная подача информации вызвала бурную реакцию в соцсетях и люди начали требовать от властей немедленно убрать провокационную рекламу с улиц.

Вскоре украинская журналистка Янина Соколова объяснила идею этой рекламы и извинилась, что она сработала не так, как на то рассчитывали.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ведущая Елена Кравец попала в громкий скандал из-за рекламы белья для военнослужащих в киевском метро. Некоторых украинцев возмутил такой "кринжовый" подход к этой теме и люди назвали это "неуважением" по отношению к женщинам-военным.