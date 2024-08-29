Тюрьма вместо денег: в Киеве задержали поджигателя-неудачника (фото)

Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы

Житель Дарницкого района столицы по заказу анонимных кураторов сжег две полицейских машины. За эту "работу" парню обещали заплатить 6 тысяч долларов США, но деньги на карту ему так и не перевели.

Личность же поджигателя оперативно установили и теперь ему грозит тюрьма. О деталях дела рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что 20-летний житель Дарницкого района Киева решил заработать "легкие" деньги и через Telegram нашел "подработку" — анонимный заказчик предложил ему сжечь автомобили полиции. За работу парню пообещали 6000 $.

Поджигатель решил искать автомобили на том же районе, где он сам и проживал. Для этих целей он арендовал посуточно квартиру неподалеку от местного райотдела.

Парень заказал в строительном гипермаркете онлайн-доставку зажигательной жидкости и ночью пошел на парковку перед райотделом. Дождавшись подходящего момента он облил две машины легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их.

Свои действия злоумышленник снимал на мобильный телефон — видео он переслал "куратору" в качестве доказательства того, что задание выполнено.

Затем парень переехал с арендованной квартиры в хостел, где начал ждать перечесления обещанных денег на свою банковскую карту. Кураторы же киевлянина "кинули" и ничего ему не заплатили.

В это же время его личность оперативно установили правоохранители и провели задержание. На данный момент молодому человеку сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 1,5 млн гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.

Злоумышленников задержали с поличным. Всего им удалось поджечь два транспортных средства – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео как доказательство выполнения "задания".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на мосту загорелось авто. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших — водитель вовремя успел покинуть машину.