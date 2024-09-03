"Вы Зеленский?": киевские школьники "унизили" Кличко (видео)

Дети не узнали мэра Киева

В понедельник, 2 сентября, Виталий Кличко посетил лицей №34 и поздравил первоклассников с началом учебного года. Дети не узнали столичного градоначальника и перепутали его с Зеленским.

Кличко при этом назвал себя "директором города". Соответствующее видео было опубликовано в соцсети.

Виталий Кличко приехал в киевский лицей №34 и поздравил учащихся с началом учебного года. Зайдя в один из классов он поинтересовался у детей, знают ли они его и услышал неожиданный ответ: "Вы — Зеленский?!"

Школьники признались, что не знают Кличко и предположили, что он является Президентом Украины Владимиром Зеленским.

При разговоре присутствовала директор лицея, которая выглядела смущенной.

Кличко же в свою очередь назвал себя "директором города" и поспешил покинуть класс.

В соцсети бурно отреагировали на данную ситуацию и подметили, что таким образом дети решили "потроллить" мэра и вообще они не обязаны знать в лицо всех политических деятелей Украины:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько в школах Киева есть готовых укрытий и публиковал эксклюзивный документ. В Департаменте образования и науки КГГА, по состоянию на вторую декаду августа-2024 количество подготовленных укрытий в городских учебных заведениях приближалось к 100%. Но все еще есть заведения, где нет бомбоубежища на случай новых тревог и атак россиян.