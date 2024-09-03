Реконструкция реки Лыбедь в Киеве может идти десятилетиями: неожиданная информация от эксперта (видео)

Водоем пытаются привести в порядок с 2021 года

Река Лыбедь в Киеве, которая частично спрятана в коллектор, нуждается в расчистке и "реанимировании". Проект по ее реконструкции находится на стадии ТО и его должны доработать и одобрить в этом году.

Реконструкция водоема была запланирована еще в 2021 году и уже тогда стоимость работ оценивалась в 2,3 миллиарда гривен. Об этом рассказал журналистам генеральный директор КП "Плесо" Вячеслав Савицкий.

Река Лыбедь нуждается в капитальной расчистке и реконструкции. Здесь планируют провести целый комплекс различный работ: снятие аварийной опасности, капитальный ремонт, ревитализация и создание общественных пространств.

"Сейчас мы должны доработать и одобрить в этом году ТО. По всей длине Лыбидь была разделена на 12 очередей, сейчас с доработкой может быть около 17 очередей", — заявил Савицкий.

По его словам, КП "Плесо" начнет реконструкцию с аварийных участков. Реализация данного проекта может занять десятилетия, а его стоимость обойдется бюджету в миллиарды гривен.

"Где-то на 12 километров полная реконструкция гидросооружений с общественными пространствами в ценах до 2021 года это было 2,3 млрд. грн. В ценах этого года сумма может и удвоиться. Учитывая ситуацию, какие-то планы говорить трудно, но это минимум на десятилетие будет", — резюмировал Савицкий.

Напомним, власти Киева еще в 2021 году планировали начать полноценный проект по реконструкции и очистке реки Лыбедь. Тогда говорили о том, что в течение нескольких лет ее превратят в безопасный и очищенный водоем, где создадут территории общественного пространства. Однако эти планы так и не были реализованы.

Эксперты отмечали, что при проектировании нужно предусмотреть также природозащитные мероприятия, расчистку берегов, восстановление берегоукрепления, определение зоны рекреации и т.д.

Состояние водоема на данный момент очень плачевное, а вода в нем постоянно приобретает зеленый или коричневый цвет.

Часть реки Лыбедь в Киеве можно найти в Соломенском районе. Начало она берет возле улицы Светлодарской, проплывает в коллекторе под бульваром Вацлава Гавела и проспектом Любомира Гузара.

Длина реки составляет 17,1 километр, а площадь бассейна равна 66,2 квадратным километрам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевское КП "Плесо" объявило очередной тендер на расчистку обмелевшего озера Синее, которое располагается на жилом массиве Виноградарь в Подольском районе столицы. До этого торги не состоялись шесть раз.