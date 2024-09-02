Киевские школьники смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно

При себе необходимо иметь ученический билет

В Киеве с 1 сентября проезд в общественном транспорте становится бесплатным для всех школьников. Для этого необходимо валидировать свой ученический билет во время поездки.

Данное решение приняли столичные власти. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Цифровой".

С 1 сентября по конец июня проезд в общественном транспорте в Киеве для учеников стал бесплатным. Для этого необходимо иметь ученический билет и валидировать его во время поездки.

Заказать ученический билет можно в приложении "Киев Цифровой". Для этого необходимо выбрать сервис "Заказ ученического". Вам нужно будет заполнить данные ученика и заказать цифровой билет.

После того, как учебное заведение подтвердит данные школьника вы получите номер, а также пин-код ученического. Эту информацию необходимо будет добавить в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".

"Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и превращайте в цифровой. Если пока нет смартфона, томожно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве подорожала стоимость транспортной карты. Городские власти объясняют такое решение повышением стоимости изготовления пластиковой карты с чипом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что тарифы на проезд в наземном транспорте столицы, по мнению чиновника КГГА, на сегодняшний день должны составлять около 25 гривен. Именно таковой является себестоимость проезда в 2024 году.