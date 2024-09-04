У Києві для пішоходів та транспорту надовго обмежать рух по жвавій вулиці: названі дати

Актуальна інформація для автовласників, пасажирів та пішоходів

З четверга, 5 вересня, та до 15 вересня, у Шевченківському районі столиці обмежать рух пішоходів та транспорту вулицею Богдана Хмельницького. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи тротуару.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

З 5 по 15 вересня частково перекриють рух для пішоходів та транспорту вулицею Богдана Хмельницького.

Зокрема, рух пішоходів обмежать тротуаром на ділянці від вулиці Леонтовича до вулиці Богдана Хмельницького, 52.

Рух транспорту буде обмежено першою смугою у напрямку вулиці Михайла Коцюбинського.

Тут шляховики проводитимуть капітальний ремонт тротуару.

Мешканцям та гостям міста столичні комунальники приносять вибачення за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут аби вчасно дістатися до місця призначення.

Нагадаємо, на думку чиновника КМДА, тарифи на проїзд у наземному транспорті столиці необхідно підняти у 4 рази. За словами Руслана Кандибора, чинні ціни вже давно нерентабельні, а реальна собівартість проїзду має становити близько 25 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві з 1 вересня проїзд для школярів у громадському транспорті стає безкоштовним. Для цього необхідно валідувати свій учнівський білет під час поїздки.