Тарифы на проезд в Киеве необходимо поднять в 4 раза: чиновник озвучил пугающие цифры (видео)

Повод напрячься для столичных пассажиров

Тарифы на проезд в наземном транспорте столицы, по мнению чиновника КГГА, на сегодняшний день должны составлять около 25 гривен. Именно таковой является себестоимость проезда в 2024 году.

Об этом заявил директор Департамента транспорта КГГА Руслан Кандибор в эфире радио "Київ FM". Он также добавил, что столичные власти должны прекратить дотировать транспортную отрасль.

Тарифы на перевозку пассажиров в столичном наземном транспорте были установлены в 2018 году и после этого ни разу не пересматривались. На данный момент проезд стоит 8 гривен для гостей столицы и 6,5 гривен для владельцев Карты киевлянина.

По мнению Руслана Кандибора, эти тарифы уже давно нерентабельны, а реальная себестоимость проезда должна составлять около 25 гривен.

"Если бы мы подняли тариф до 24-25 гривен, чтобы хотя бы возить людей по безубыточному тарифу, по себестоимости, не говоря о развитии, — то этих 7 млрд, что у нас есть, за 2 года будем иметь деньги для метро, ​​которое собираемся достроить ", — заявил чиновник.

Кандибор также резко высказался в адрес киеврады, депутаты которой постоянно голосуют за дотации для транспортной отрасли. По словам чиновника, дотация КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпасстранс" в год составляет примерно 7 млрд гривен.

Если же поднять стоимость проезда до 25 гривен и отобрать дотации, то у Киева появятся деньги на строительство "зеленой" ветки метро на Виноградарь.

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Напомним, в конце прошлого года движение поездов между станциями метро "Лыбедская" и "Теремки" в Киеве временно остановили, поскольку в тоннеле обнаружили проникновение воды. После этого начался ремонт. Тогда в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

Конечная цена за ремонт тоннеля между станциями столичного метро "Лыбедская" и "Демеевская" составит 370 миллионов гривен. А движение поездов между станциями планируется возобновить до 15 сентября.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве подорожает стоимость транспортной карты. Городские власти объясняют такое решение повышением стоимости изготовления пластиковой карты с чипом.