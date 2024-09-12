Вояжі на десятки мільйонів: депутатам Київради дозволяють їздити за кордон, а платять за це містяни

Деякі обранці у відрядженнях дійсно займаються роботою і волонтерять, а окремі зловживають своїми відрядженнями. Повний список VIP-вояжерів — засекретили

Як стало відомо "Телеграфу" від поінформованих джерел у Київській міській раді (КМР), депутати і депутатки з різних фракцій безперешкодно їздять за межі країни за бюджетний кошт, деякі з них роблять це неодноразово, а формальна причина — робочі відрядження.

Втім, характер таких візитів, перелік іноземних країн та результати цих поїздок залишають багато питань та непорозумінь. До того ж, як з'ясували журналісти нашого видання, відбувається все це не зовсім прозоро. Така підвищена секретність, ймовірно, діє не лише через воєнний стан та приватність/безпеку обранців (обранок).

Очевидно, потенційно існує лазівка, що окремі власники мандатів можуть зловживати (а за нашою інформацією, деякі з них успішно роблять це) частими виїздами за межі країни, нібито у робочі поїздки. А ще офіційні відрядження сплачуються коштом міста, тобто — з кишень киян.

На запит "Телеграфу" в Управлінні інформаційної політики та доступу до публічної інформації виконавчого органу КМР — Київміськдержадміністрації — підтвердили, що підставою для здійснення закордонного відрядження є офіційне запрошення від приймаючої сторони (за кордоном. — Авт.).

— А суми витрат на відрядження членів делегацій розраховуються в залежності від кількості діб та країни відрядження (згідно норм постанови Кабінету міністрів України від 02.02.2011 року № 98 (зі змінами) та кошторису витрат на відрядження, затвердженому в установленому порядку, — йдеться в документі.

Окрім того, в КМДА повідомили, що згідно з заявою Київського міського голови Віталія Кличка, "з метою економії бюджетних коштів, усі відрядження здійснюються ним за власний рахунок".

Як відомо, окрім посади очільника КМДА Кличко є мером і де-юре як міський голова очолює Київраду. І, за даними Управління інфополітики, "у бюджеті міста Києва не плануються і не виділяються кошти окремо на відрядження депутатів Київської міської ради і мера міста Києва".

У той же час у відповіді на запит вказано, що Київрада наприкінці минулого року ухвалила міську цільову програму зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2024-2025 рр.

Все ж таки їздять і яка ціна "на білети"?

Як зазначається у тексті цієї програми, мета програми — поглиблювати міжнародне співробітництво та залучати кошти від іноземних партнерів для відновлення Києва. При цьому мова йдеться не тільки про закордонні візити представників столичної влади (депутатів КМР і працівників КМДА), а й організацію подій за участі іноземців у столиці.

При цьому, згідно з оприлюдненою інформацією, в 2019 році міські чиновники та депутати їздили у відрядження за кордон 100 разів; в 2020-му — 7 разів; в 2021 — 25 разів, а у 2022-му — 61 раз. Прізвища делегатів не оприлюднені.

Кількість відряджень за чотири роки. Джерело - kmr.gov.ua

У планах же на 2024-2025 рр. у міському бюджеті заклали майже 50 мільйонів гривень. Порівну на кожен рік. Також у документі вказано, що "заходи цієї Програми передбачають фінансування з бюджету міста Києва", а можливостей залучити гроші під неї з позабюджетних джерел немає.

За два роки на іноземні вояжі планується виділити біля 50 млн грн. Джерело - kmr.gov.ua

Примітно, що згідно з планами даної програми, цьогоріч за кордон планується виїзд 381 особи (при майже рівному гендерному балансі — 191 жінка та 190 чоловіків). Нагадаємо, у міськраді працюють 120 депутатів. Ймовірно, окрім обранців за кордон виїжджають/планують їхати також і представники КМДА. Можливо, хтось їздить/їхатиме повторно. Витрати на одну персону, що виїжджає за межі країни, розраховані у середньому на рівні майже 40 тис. грн за одну поїздку.

Мета програми, що передбачає візити можновладців за кордон

Скільки саме пішло коштів на закордонні відрядження представників депутатського корпусу, в КМДА не повідомили.

"Телеграф" також надіслав запит безпосередньо до секретаря КМР Володимира Бондаренка з проханням оприлюднити перелік всіх депутатів, що виїжджали/виїжджають за кордон у відрядження, скільки таких поїздок відбулося та у які саме країни (запит з вих. №053 від 19.08.2024). Втім, на момент публікації цього матеріалу відповідей від секретаря міськради не надійшло.

Кошторис витрат на відрядження чиновників і депутатів Києва

Де-факто виходить, що список VIP-вояжерів, витрат на їхні поїздки, кількість відряджень і перелік країн — засекречений. Хоча, вочевидь, міська влада мала б звітувати, куди пішла кожна гривня на тлі війни з РФ та ліквідації наслідків агресії росіян.

Як говорять наші високопоставлені джерела у різних фракціях міськради, депутати і депутатки справді користуються опцією щодо виїзду за кордон, і є обранці (обраниці), які сумлінно відпрацьовують бюджетні витрати — справді беруть участь у важливих міжнародних заходах, зустрічах і т.д. Також низка депутатів продовжує активно займатися волонтерством для допомоги містянам і ЗСУ. Крім того, є окремі представники КМР, які свідомо їздять за кордон власним коштом.

Але є і цікаві приклади — за нашою інформацією, окремі депутати цьогоріч неодноразово бували за кордоном. Поки що, станом на серпень-2024, рекорд перебування одного такого обранця за межами країни — 25 діб (виїзди в три країни Євросоюзу). Тобто, майже цілий місяць, і саме за бюджетний кошт.

Отже, тому й постають питання щодо ефективності та практичної користі для столиці від таких тривалих відряджень представників міської влади, на що виділяються десятки мільйонів бюджетних гривень.

Тим часом, як повідомлялось раніше, у Києві ремонт аварійної ділянки на синій гілці метро обійшовся бюджету столиці в 383 млн грн.

Також "Телеграф" писав про ще одну велику інженерну проблему Києва: на Либідській площі цьогоріч повторно прорвало трубопровід. В результаті чергового інциденту вода затоплювала проїжджу частину, підземні переходи, а перекриття руху тоді спровокувало транспортний колапс. На ремонт же тепломережі у тій локації міські чиновники планували витратити біля 1 млрд грн.