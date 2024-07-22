Украинца засекли в Монако на Rolls-Royce с "блатными" номерами: стало известно, кто он и чем зарабатывает (видео)

Вместе со своей женой муж засветился в авто стоимостью в 200 тысяч долларов.

В то время как многие украинцы из-за войны потеряли значительную часть своих доходов, а также жилье, некоторые особо предприимчивые личности умудрились серьезно разбогатеть.

И речь идет не только о батальоне Монако, но и о тех, кто занимается бизнесом в Украине. Недавнее расследование наших коллег из " Украинской правды " — еще одно доказательство тому.

Речь идет о неком Алексее Владимирове, 36-летнем бизнесмене, который ездит на Ламборгине 2023 года выпуска, хотя единственным официальным его источником дохода является убыточный ресторан в Мариинском парке. При этом у его семьи также нет какой-либо недвижимости или бизнеса, которые могли бы обеспечить Алексею такой хороший уровень доходов. Но, по данным журналистов, Владимир дружит с мэром Киева Виталием Кличко. А он зарабатывает на государственных строительных подрядах в столице, а также на оборонке.

Но, похоже, еще больших успехов добился его товарищ Дмитрий Половко. Он живет во Франции, на Лазурном Берегу. Многодетный отец Половко заявил УП, что живет благодаря адвокатской деятельности, а также владеет ФЛП, занимающимся ремонтами в частных учебных заведениях. Но на самом деле единственным его официальным доходом является компания ДСЗ, зарегистрированная на маму Анжелику Половко. Она занимается обустройством скверов, парков, дорожек, хотя украинцы уже третий год продолжают пытаться "втолковать" чиновникам, что им не нужны парки, лучше купить дроны для ВСУ.

Официальный доход за 2023 год – 213 тысяч гривен, чего, конечно, не хватит на Rolls-Royce Wraith 2015 года выпуска. Видео, где он с женой садится в такой синий автомобиль в Монте-Карло, набирает миллионы просмотров в разных соцсетях. Впрочем, Половко говорит, что автомобиль, на котором он приехал в казино в Монте-Карло, "взял прокатиться".

Что известно об этой машине?

Rolls-Royce Wraith 2015 года – это роскошное купе от легендарного британского производителя. Автомобиль отличается впечатляющим, элегантным внешним видом с двумя дверями. Синий цвет придает ему особо благородный вид. Под капотом находится мощный двигатель V12 объемом 6,6 литра.

Интерьер Wraith очень роскошный, с использованием самых качественных материалов и ручной отделкой. Автомобиль оснащен современными технологиями для обеспечения комфорта и безопасности. Важно отметить, что это не массовый автомобиль – каждый Wraith в какой-то степени уникален.

Обладание таким автомобилем считается символом престижа и успеха. Несмотря на спортивный характер, Wraith обеспечивает очень плавную и тихую езду. Стоит этот автомобиль около 200-250 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что девушка замгенпрокурора приобрела элитное имущество на миллионы гривен. Речь идет о доме и автомобиле, которые вместе стоили не менее 52 миллионов гривен.